Стоят очереди за книжными новинками в библиотеках Бердска

В феврале увеличился поток читателей в библиотеки Бердска. Все потому, что поступила очередная партия новой литературы, которую читатели ждали с нетерпением.

По словам замдиректора ЦБС Инны Суворовой, бердчане постоянно спрашивают, когда поступят новинки.

— У постоянных читателей есть такая тенденция: книги еще нет на прилавках, а они уже знают, что она скоро выйдет в свет. Скорее всего, узнают об этом из разных источников. Либо из литературных программ по каналу «Культура», либо из интернета. Как правило новинки первыми предлагают интернет-магазины, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Инна Суворова.

В городских библиотеках ведется журнал читательских запросов. Когда литература отсутствует в фондах, информация об этом заносится в журнал. И при комплектовании фондов всегда учитывается мнение читателей.

— Как только новинки поступили, у нас месяц усиленный поток читателей. Если книга приходит в одном экземпляре, бердчане даже записываются в очередь. У нас есть «бронеполка», как мы ее называем, сданную одним читателем книгу кладут туда и звонят другому, чтобы он за ней пришел, — отметила Суворова.

В феврале библиотечный фонд пополнился интересными новинками. Инна Валентиновна проанонсировала некоторые из них, заслуживающие внимания.

Дэн Браун. Происхождение. Новый роман от автора абсолютного бестселлера «Код да Винчи».

Продолжение романов «Ангелы и демоны», «Код Да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно». Профессор Роберт Лэнгдон начинает новое расследование.

Во всем мире продано свыше 200 000 000 книг Дэна Брауна.

Главный герой студент Кирш собирается «перевернуть все современные научные представления о мире», дав ответ на два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории. Откуда мы? Что нас ждет?

Дж. Финн (псевдоним журналиста и издателя Дэниела Мэлори). Женщина в окне. Роман-триллер.

Анна Фокс детский психолог, год назад пережившая страшную трагедию. Теперь она стала заложницей в своем собственном доме. Анна страдает агорафобией и уже много месяцев не выходит на улицу. Родные оставила ее, хотя Анна регулярно разговаривает с ними по телефону. Свои дни она коротает за бокалом вина, просмотром старых фильмов, общением в интернет-форумах и слежкой за соседями. Однажды в доме, расположенном через сквер, появляются новые жильцы: отец, мать, сын-подросток. Благополучная, просто идеальная семья. Но как-то раз Анна, наставив в окно объектив камеры, видит шокирующее преступление. Или ей все показалось? Никто не воспринимает ее всерьез, полиция не верит ее словам — под грузом открывающихся тайн и секретов мир Анны начинает рушиться. Где правда, а где вымысел? Ей самой предстоит докопаться до истины.

Богомил Райнов. Наивный человек среднего возраста: роман для любителей книг о разведчиках.

В середине 80-х, когда Marvel и голливуд еще не затуманил наши мозги, Б.Райнов был идолом. Его романы очаровывали, Эмиль Боев был героем круче Бонда. Чего стоит роман Райнова «Тайфуны с ласковыми именами», его популярность в середине 80-х была огромной.

Повествование в новой книге идет от лица Генри Томаса, разведчика из вражеского лагеря, которого судьба забросила в Болгарию. Читатель знакомится с историей жизни Томаса, его детством, личной жизнью и профессиональной деятельностью. Он работает в посольстве советником по культуре. Но его настоящие интересы далеки от этой работы. Как всегда у автора повествование динамичное и интересное.

Бахревский Владислав. Ярополк.

Роман известного современного писателя-историка Бахревского повествует о жизни и судьбе старшего сына князя Святослава Игоревича, великого киевского князя Ярополка.

Ярополк – выходец из рода Рюриковичей. Он стремится оказаться достойным своих предков, Роман по достоинству оценен читателями за прекрасно воссозданную атмосферу Древней Руси и историческую точность.

Вознесенский Андрей. На виртуальном ветру.

Мемуары Андрея Вознесенского состоят из зарисовок-воспоминаний о людях и встречах. Большинство из героев этой книги – известные и знаменитые люди, но есть и такие, о которых знал узкий круг. Однако все они интересны и удивительны. В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о роли и месте поэзии в современном мире.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием.

Володарский Эдуард. Чубчик кучерявый. Повесть о Петре Лещенко

Повесть о трагической судьбе легендарного эстрадного певца Петра Лещенко — последнее произведение выдающегося российского киносценариста Эдуарда Яковлевича Володарского — легла в основу восьмисерийного фильма «Петр Лещенко» (2013) с Константином Хабенским в главной роли. Судьба артиста изобиловала неожиданными поворотами: офицер Белой армии, он вынужден был покинуть Россию и принять румынское подданство. В эмиграции он сохранил любовь к родине (там его творчество всегда пользовалось огромной популярностью), но после Победы был заключен советскими властями в тюрьму, где и окончил свои дни.

Свечин Николай. Лучи смерти. Книга вышла в серии «Детектив Российской империи».

Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств смерти ученого Михаила Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем изобретении — новом, невиданном ранее оружии, столь разрушительном, что войны с ним станут бессмысленны. На следующий день после публикации этой новости в газете ученого нашли мертвым. Доктора констатировали смерть от естественных причин — у покойного было больное сердце. А вскоре контрразведка перехватила письмо германского резидента с сообщением о том, что Филиппов убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги изобретателя вот-вот переправят в Берлин. Насколько удачливым Лыков окажется на этот раз? Сможет ли найти убийц изобретателя «лучей смерти»? Сможет ли сам остаться в живых?

Дедов Петр. Собрание сочинений в трех томах. Светозары, Повести и рассказы, Сполохи. Собрание выпущено при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Петр Дедов (1933—2013) наш земляк, автор более 20 книг, в том числе неоднократно переиздававшейся трилогии «Светозары», до конца дней своих сохранял чисто крестьянскую привычку к труду, острую наблюдательность и творческий жар.

Наброски, заметки для памяти — это, конечно, в первую очередь, рабочий инструмент. Но иногда они интересны сами по себе, и это хорошо понимал Петр Павлович, нашедший для них замечательное жанровое определение — «сполохи».

Во время Великой Отечественной войны в тылу (в частности, в деревне) жилось очень трудно, и после победы стало не легче. Но как именно трудно и что за этим словом стоит можно узнать из трилогии «Светозары». Тем более, что история автобиографична. А это еще больше заставляет задуматься о том, сколько испытаний выпало на долю русского народа.

Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да все по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново.