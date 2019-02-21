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Отрабатывать врачам после бюджетной учебы предлагает Матвиенко

Спикер Совета федерации выступает за заключение госконтрактов с выпускниками бюджетных отделений медицинских вузов.

21.02.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Отрабатывать врачам после бюджетной учебы предлагает Матвиенко

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым заключать госконтракты с выпускниками бюджетных отделений медвузов.

«Если человек учится за свои деньги, это его право — получить для удовольствия медицинское образование и работать где угодно. Но если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который бы обязывал молодого специалиста отработать определенный срок в медицине для того, чтобы, по крайней мере, вернуть средства, которые затратило государство на его обучение», — сказала В.Матвиенко журналистам в среду, комментируя Послание президента Федеральному Собранию.

По ее мнению, это могло бы решить кадровую проблему, например, в поликлиниках.

«Давайте посмотрим, сколько специалистов выпускают наши медицинские университеты. Большая часть из них готовится на бюджетной основе, то есть за средства налогоплательщиков, и очень обидно, когда государство в течение 8, а иногда 9 лет расходует средства на подготовку врачей, будущих специалистов, а часть из них потом уходит менеджерами в торговые центры», — сказала спикер СФ.

Она считает, что эту практику нужно менять.


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