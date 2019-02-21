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Рекордные 786 млрд рублей остались в бюджете по итогам 2018 года

По данным СП, в 2018 году объем неисполненных бюджетных ассигнований увеличился по сравнению с 2017-м в 1,3 раза. Столько денег не израсходовали. Это 10-летний рекорд.

21.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Рекордные 786 млрд рублей остались в бюджете по итогам 2018 года

В 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета

Уровень исполнения расходов федерального бюджета РФ в 2018 году был самым низким за последние 10 лет. Такие данные содержатся в аналитической записке о ходе исполнения бюджета и бюджетов внебюджетных фондов РФ за 2018 год, подготовленной Счетной палатой.

«Отмечается самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза. При этом в 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели», — говорится в материалах Счетной палаты.

На низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 10 госпрограммам, из них по девяти — расходы исполнены ниже уровня 2017 года. Три госпрогаммы с наименьшими уровнем исполнения: Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы» (уровень исполнения в 2018 году составил 62,9%), «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» (74,4%) и «Реализация государственной национальной политики» (75,6%).

Счетная палата также отметила самый низкий уровень исполнения расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за последние 15 лет, который составил лишь 81,4% предусмотренного объема бюджетных ассигнований. В результате объем неиспользованных бюджетных ассигнований составил 137,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 2,2 раза.

По мнению Счетной палаты, причинами, негативно влияющими на низкий уровень исполнения расходов, стала сложившаяся практика внесения изменений в закон о бюджете по увеличению расходов в конце года, в том числе на осуществление закупок товаров, работ и услуг. А также: длительные сроки проведения конкурсных процедур, позднее заключение государственных контрактов и длительные сроки принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона о федеральном бюджете.

Доходность временно свободных средств бюджета
Согласно аналитической записке, доходы от размещения на депозитах временно свободных средств федерального бюджета в 2018 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

«Доходы федерального бюджета от размещения средств федерального бюджета на депозиты в 2018 году увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом (с 44 млрд 868 млн рублей до 68 млрд 58 млн рублей)», — говорится в отчете.

По данным СП, увеличение связано с увеличением объема размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты в 2018 году в 1,4 раза (с 4,370 трлн рублей до 5,983 трлн рублей) и объема возврата в 1,4 раза (с 3,731 трлн рублей до 5,287 трлн рублей) на фоне снижения средневзвешенной процентной ставки размещения на банковские депозиты с фиксированной процентной ставкой в рублях (с 8,6% до 7,2% годовых) и увеличения средневзвешенной процентной ставки размещения средств на банковские депозиты в иностранной валюте (с 1% до 1,9% годовых).

По состоянию на 1 января 2019 года остатки средств федерального бюджета, размещенные на депозитах, составили 1,567 трлн рублей, что является наибольшим значением с 2009 года. Объем размещенных на депозитах средств федерального бюджета в валюте РФ, срок возврата которых не наступил, составил 1,497 трлн рублей, размещенных на депозитах средств федерального бюджета в иностранной валюте — $1 млрд.

Источник: ТАСС


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