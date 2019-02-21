Фотомарафон «Мой папа» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Сегодня, 20 февраля, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Мой папа» и акция «Армейский альбом», посвященные Дню защитника Отечества.

Вы можете купить газету с проектом в специализированных киосках и торговой сети «Продсиб».

Газета станет прекрасным подарком вашим любимым мужчинам.

Мой папа — в нашей группе в соцсети ВКонтакте.