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Путин приказал пересчитать пенсии «задним числом»

Президент подчеркнул, что сначала нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексировать выплаты.(ВИДЕО ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА)

20.02.2019 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.
 
Путин приказал пересчитать пенсии задним числом

Путин обратился к Федеральному собранию 20 февраля

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом». По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум.

«Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили»,— сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что сначала нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексировать выплаты. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.

Правительство начало индексацию пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года, при этом в зависимости от размера получаемой выплаты для каждого пенсионера размер доплат устанавливался индивидуально. В 2018 году средняя пенсия составила 14 414 рублей, напомнил Ъ.

Владимир Путин полтора часа читал послание Федеральному собранию.

Видео Кремлин.ру


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(5) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    В нашем мире наверное есть два самых бессмысленных занятия, это пересчитывать песчинки в пустыне Сахара и смотреть послание президента Федеральному Собранию. ;)
    Владимир Владимирович в сотый раз за последние 15 лет сказал, что «времени на раскачку больше нет» и другой, стандартный набор демагогии и пустых обещаний, а полный зал розовощёких миллионеров и миллиардеров, как обычно и весьма неумело, изображали заинтересованность в происходящем.
    На их тучных лицах было всё написано, один сидел и явно думал о том, в какой элитный ресторан сегодня отправится ужинать, а другой, дарить ли очередной любовнице, очередную шубу за 10 миллионов на 8 марта или отделаться очередной поездкой в Куршавель.
    Одним словом, они сидели и думали о России, о жизни и заботах простого человека, ну, а настоящая Россия, продолжала жить своей обычной жизнью, на другой планете в другой реальности и всё было как всегда. Конец. *PARDON*

    Thumb up 24 Thumb down 1

    • Новый мэр

      Во время выступления перед федеральным собранием Владимир Путин произнёс фразу «времени на раскачку нет». Это уже как минимум шестой раз за последние 12 лет, когда он использовал эти слова в разных вариациях.

      2007 год — «Нужно, чтобы все без раскачки включились в работу»;
      2012 год — «Без дальнейшей раскачки приступим к дальнейшей работе»;
      2013 год — «Без раскачки!»;
      2017 год — «Действовать нужно без раскачек!»;
      2018 год — «Времени на раскачку нет!»;
      2019 год — «Времени на раскачку нет!».

      Thumb up 12 Thumb down 0

      • Поросёнок Пётр

        2020 год — «Времени на раскачку нет!»
        2021 год — «Времени на раскачку нет!»
        2022 год — «Времени на раскачку нет!»
        2023 год — «Времени на раскачку нет!»
        2024 год — «Времени на раскачку нет!» по этому, мы решили отменить президентские выборы, изменить Конституцию и оставить Владимира Владимировича Путина, пожизненным президентом ;) (Долгие, продолжительный аплодисменты) *BRAVO*

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  2. Гость

    А про сроки трансфера всех нас в рай он не определял.
    Оооо великий и могучий :-D

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  3. Аноним

    Забавное такое сравнение: Германия доплачивает бельгийцам которые служили в вермахте от 400 до 1100€, а у нас обращение президента к федеральному собранию досчитать пенсию до 190€. *CRAZY*

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