Путин приказал пересчитать пенсии «задним числом»

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В нашем мире наверное есть два самых бессмысленных занятия, это пересчитывать песчинки в пустыне Сахара и смотреть послание президента Федеральному Собранию.
Владимир Владимирович в сотый раз за последние 15 лет сказал, что «времени на раскачку больше нет» и другой, стандартный набор демагогии и пустых обещаний, а полный зал розовощёких миллионеров и миллиардеров, как обычно и весьма неумело, изображали заинтересованность в происходящем.
На их тучных лицах было всё написано, один сидел и явно думал о том, в какой элитный ресторан сегодня отправится ужинать, а другой, дарить ли очередной любовнице, очередную шубу за 10 миллионов на 8 марта или отделаться очередной поездкой в Куршавель.
Одним словом, они сидели и думали о России, о жизни и заботах простого человека, ну, а настоящая Россия, продолжала жить своей обычной жизнью, на другой планете в другой реальности и всё было как всегда. Конец.
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Во время выступления перед федеральным собранием Владимир Путин произнёс фразу «времени на раскачку нет». Это уже как минимум шестой раз за последние 12 лет, когда он использовал эти слова в разных вариациях.
2007 год — «Нужно, чтобы все без раскачки включились в работу»;
2012 год — «Без дальнейшей раскачки приступим к дальнейшей работе»;
2013 год — «Без раскачки!»;
2017 год — «Действовать нужно без раскачек!»;
2018 год — «Времени на раскачку нет!»;
2019 год — «Времени на раскачку нет!».
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2020 год — «Времени на раскачку нет!»
2021 год — «Времени на раскачку нет!»
2022 год — «Времени на раскачку нет!»
2023 год — «Времени на раскачку нет!»
2024 год — «Времени на раскачку нет!» по этому, мы решили отменить президентские выборы, изменить Конституцию и оставить Владимира Владимировича Путина, пожизненным президентом (Долгие, продолжительный аплодисменты)
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А про сроки трансфера всех нас в рай он не определял.
Оооо великий и могучий
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Забавное такое сравнение: Германия доплачивает бельгийцам которые служили в вермахте от 400 до 1100€, а у нас обращение президента к федеральному собранию досчитать пенсию до 190€.
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