Путин приказал пересчитать пенсии «задним числом»

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом». По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум.

«Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили»,— сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что сначала нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексировать выплаты. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.

Правительство начало индексацию пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года, при этом в зависимости от размера получаемой выплаты для каждого пенсионера размер доплат устанавливался индивидуально. В 2018 году средняя пенсия составила 14 414 рублей, напомнил Ъ.

Владимир Путин полтора часа читал послание Федеральному собранию.

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