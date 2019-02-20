Пугают перегрызшим горло женщине психбольным жителей Искитима

Якобы «оборотень» напал на женщину возле искитимского железнодорожного вокзала
Перегрыз горло в ночь на 20 февраля психически больной в Искитиме — такое страшное сообщение редакция сайта «Весь Искитим» получила в среду. Читатели сообщили, что инцидент произошел на привокзальной площади, а жертвой «оборотня» стала женщина.
В пресс-службе управления СК РФ по Новосибирской области информацию не подтвердили, сославшись на транспортную полицию. Руководитель Новосибирского следственного отдела СКР на транспорте Антон Помозов заверил, что новость — информационная утка.
– Мы бы знали о таком происшествии, но в отделе нет такой информации. По всей видимости, вас ввели в заблуждение, – констатировал Антон Петрович.
«Курьер. Среда. Бердск» тоже не получил подтверждения искитимим «ужастикам».
Не исключено, что воображение исктицев повлияло суперлуние, которое произошло прошлой ночью. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суперлуние — это редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к земле. Это редкое явление произошло 19 февраля.
В ночь суперлуния для землян Луна становится максимально большой и яркой. Максимально приближение Луны влияет на приливы и отливы, они в этот день самые большие.
Также согласно статистических исследований полнолуние влияет на психологическое и физическое состояние человека, а в суперлуние это влияние должно быть максимальным. Однако это только теория, которая еще нуждается в доказательствах и исследованиях.
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