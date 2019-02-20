Ежегодная плановая диагностика

В медицинских центрах Бердска горожане могут получить полный спектр медицинских услуг и справиться со своими недугами.
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За какие услуги и препараты пациенты
не должны платить
Не нужно платить за лекарства, которые назначают врачи в больницах, а также при прохождении лечения в дневных стационарах. Не подлежат оплате медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание, в том числе специализированные продукты, назначаемые по медицинским показаниям.
Одноместные или маломестные палаты предоставляются не за дополнительную плату. Размещение в них также входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования. Если в госпитализации нуждается ребёнок до четырёх лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется и одному из его родителей или законных представителей.
Бесплатно перевозятся больные, находящиеся на лечении в стационаре, в другие клиники или центры, если требуется дополнительное обследование или диагностика.
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