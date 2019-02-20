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Путин чиновникам: «Планка слишком высокая» — с таким настроением лучше к снаряду не подходить

Президент потребовал от чиновников не допускать высокомерия в отношении граждан, но при этом отметил сложность работы с людьми.

20.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Путин чиновникам: Планка слишком высокая с таким настроением лучше к снаряду не подходить

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин настаивает на необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

«Особо хочу отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строги профессиональным требованиям», — заявил глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию. Он полагает, что «в основном, так и есть».

«Конечно, это очень сложная работа — работа с людьми, каждый день с утра до вечера — сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги», — убежден Путин. По его мнению, нельзя «никогда допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам — ни в словах, ни в действиях». «Я прошу помнить об этом всегда», — обратился президент к присутствующим, передает ТАСС.

Глава государства предупредил, что чиновники, которые не способны работать в высоком темпе для выполнения планов развития страны, должны покинуть свои должности.

«Если кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», — заявил он.

«Я уже слышал, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить», — уверен Путин.


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