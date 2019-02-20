Путин чиновникам: «Планка слишком высокая» — с таким настроением лучше к снаряду не подходить

Президент России Владимир Путин настаивает на необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.
«Особо хочу отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строги профессиональным требованиям», — заявил глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию. Он полагает, что «в основном, так и есть».
«Конечно, это очень сложная работа — работа с людьми, каждый день с утра до вечера — сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги», — убежден Путин. По его мнению, нельзя «никогда допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам — ни в словах, ни в действиях». «Я прошу помнить об этом всегда», — обратился президент к присутствующим, передает ТАСС.
Глава государства предупредил, что чиновники, которые не способны работать в высоком темпе для выполнения планов развития страны, должны покинуть свои должности.
«Если кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», — заявил он.
«Я уже слышал, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить», — уверен Путин.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10