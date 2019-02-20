Погрузчик задавил насмерть пенсионерку во время уборки снега под Новосибирском

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в среду.

19 февраля в 16.45 26-летний водитель, управляя погрузчиком, двигался задним ходом в Колхозном переулке с. Толмачево и допустил наезд на женщину в возрасте 68 лет.

Она в это время переходила проезжую часть. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как стало известно, погрузчик расчищал снег на сельских дорогах.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в 2013 году в Бердске погрузчик задавил насмерть своего водителя, который вышел из кабины во время ночной уборки снега.