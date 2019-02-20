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Самосуд: родители окунули головой в унитаз обидчика своих детей в школе

Один отцов громко заявил, что это наказание за избиение девочки, которая находится в больнице с подозрением на разрыв селезенки от рук 5-классника в школе под Владивостоком.

20.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Самосуд: родители окунули головой в унитаз обидчика своих детей в школе

«Беспредельщика» окунули головой в унитаз

Родители учеников школы в Большом Камне совершили самосуд над пятиклассником, который систематически безнаказанно издевался над детьми, сообщает DEITA.RU.

Видя, что дело с места не двигается, жалобы в ПДН и заявления в полицию не изменили жёсткое поведение мальчика, родители утром, 20 февраля, поймали беспредельщика в недрах школы и за шиворот отвели в мужской туалет, где при всей школе окунули головой в унитаз. Один из участвующих в этом отцов, громко заявил, что это наказание за избиение девочки, которая на данный момент находится в больнице. Большинство школьников, по словам очевидцев, одобрили поступок родителей, так как этот пятиклассник обижал многих.

После инцидента администрация школы мгновенно вызвала полицию, скорую, Следственный комитет. Странный факт, что когда страдали другие дети, такого экстренного вызова служб не наблюдалось.

Напомним, что школьник отправил одноклассницу на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки. Как рассказала мама девочки, которая написала заявление в ПДН, ребёнка повезут на госпитализацию во Владивосток, так как дочери становится все хуже и хуже, поднялась температура, из-за болей ребенок не может спать.

По данным пресс-службы городского УМВД, полиция проводит проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних в одной из школ города Большой Камень.

Источник: deita.ru


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(2) Комментариев

  1. аноним

    Вместе С подростком там должны оказаться родители с учителями И психологами. По всей видимости проспали период ,,синих волос».Теперь люди будут страдать от их отпрысков.

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  2. Аноним

    Правильно сделали, раз родители не умеют воспитывать.

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