Возвращает к жизни разграбленный ТУ-104 доктор наук на аэродроме Бердска

В 2019 году жительница Новосибирска Мария Карманова отметит своеобразный юбилей — вот уже 10 лет она восстанавливает разграбленный советский пассажирский реактивный самолет ТУ — 104.

«Тушка» приземлилась на аэродром «Бердск-Центральный» в далеком 1977 году, после путешествий по всему миру. До встречи с Марией в августа 2009 года, доктором физико-математических наук и ведущим научным сотрудником института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, самолет гнил под открытым небом аэродрома около 30 лет.

Мария рассказала «Курьер. Среда. Бердск», чем было вызвано решение восстановить некогда популярный самолет, что удалось сделать в заброшенной «тушке» за 10 лет, кто помогает хрупкой девушке и чего стоит воплощение мечты в реальность. Мария не сомневается: самолет «оживет». Репортаж с реанимированного самолета читайте в ближайшие время.

Справка:

Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. Эксплуатировался с 1956 по 1979 годы. Экипаж — 7 человек, количество пассажиров — от 50 до 100, максимальная скорость — 951 км/ч, дальность полета — 2750 км. Ту-104А — это 70-местная модификация, всего было построено 80 таких машин. По данным Всемирного фонда безопасности полетов (США), в аварии и катастрофы попали 18 % Ту-104. Это худший показатель среди всех советских самолетов.