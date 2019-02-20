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Возвращает к жизни разграбленный ТУ-104 доктор наук на аэродроме Бердска

Мария Карманова уже 10 лет восстанавливает «тушку», простаивающую на аэродроме «Бердск-Центральный». Девушка мечтает, что когда-нибудь советский самолет взлетит.

20.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.
 
Возвращает к жизни разграбленный ТУ 104 доктор наук на аэродроме Бердска

Мария Карманова не побоялась трудностей и продолжает восстанавливать самолет

В 2019 году жительница Новосибирска Мария Карманова отметит своеобразный юбилей — вот уже 10 лет она восстанавливает разграбленный советский пассажирский реактивный самолет ТУ — 104.

«Тушка» приземлилась на аэродром «Бердск-Центральный» в далеком 1977 году, после путешествий по всему миру. До встречи с Марией в августа 2009 года, доктором физико-математических наук и ведущим научным сотрудником института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, самолет гнил под открытым небом аэродрома около 30 лет.

Мария рассказала «Курьер. Среда. Бердск», чем было вызвано решение восстановить некогда популярный самолет, что удалось сделать в заброшенной «тушке» за 10 лет, кто помогает хрупкой девушке и чего стоит воплощение мечты в реальность. Мария не сомневается: самолет «оживет». Репортаж с реанимированного самолета читайте в ближайшие время.

Справка:

Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. Эксплуатировался с 1956 по 1979 годы. Экипаж — 7 человек, количество пассажиров — от 50 до 100, максимальная скорость — 951 км/ч, дальность полета — 2750 км. Ту-104А — это 70-местная модификация, всего было построено 80 таких машин. По данным Всемирного фонда безопасности полетов (США), в аварии и катастрофы попали 18 % Ту-104. Это худший показатель среди всех советских самолетов.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    В юности с восторгом занимались в планерном кружке,смешные «бро-11м»,кургузые двухместные «бланики»,грациозно-белоснежные «кобры»…В ТУ-104 проходили теорию и разборы полетов…Молодец девушка,осталось видно(несмотря на бешеный и бестолковый бег жизни)романтика в душе!!!Удачи!!!

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  2. Последний барак на фергане

    Проще на метал сдать, не? До пенсии будете восстанавливать, да ещё и вашим внукам достанется.

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  3. Riga

    Редакция, а с какого года дюраль вдруг начал гнить?

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  4. ывапр

    Новость как говорится-баян.Слабо верится,но это лучше чем дом-2 смотреть или «из телефона голову не вытаскивать».Искренне желаю не опускать руки.У человека есть мечта и цель-это здорово!

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