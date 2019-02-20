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Кошка умершего Лагерфельда может стать его богатой наследницей

Животное заработало на рекламе только за год $3 млн. Директор дома моды Chanel собирался оставить состояние тому, кто будет ухаживать за кошкой. По законам Франции ей наследство не положено.

20.02.2019 Фото: © instagram.com/choupettesdiary Нет комментариев
 
Кошка умершего Лагерфельда может стать его богатой наследницей

Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни

Любимая кошка кутюрье Карла Лагерфельда по кличке Шупетт может унаследовать часть состояния своего хозяина, умершего во вторник. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Кошку бирманской породы подарили Лагерфельду в 2011 году на Рождество. С тех пор Шупетт неоднократно принимала участие в различных рекламных кампаниях, также модельер посвятил своему питомцу книгу. В честь Шупетт кутюрье разработал несколько аксессуаров, в том числе брелоки и сумки с преобладанием черного и белого цветов. У кошки есть свои странички в социальных сетях. В Instagram на нее подписаны более 155 тыс. человек.

«Немецкий кутюрье безгранично восхищался своим питомцем. Настолько, что хотел оставить ей свое состояние», — отмечает BFMTV. В 2015 году в интервью программе «Диван» на телеканале France 3 Лагерфельд рассказал, что «у Шупетт есть свое небольшое состояние, она наследница».

«Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чем нуждаться «, — заявил тогда модельер. Позже в интервью журналу New York Magazine Лагерфельд сообщил, что Шупетт благодаря рекламным контрактам «заработала» в 2014 году около $3 млн.

Кутюрье не был женат, у него не было детей. «Если у вас нет детей, вы можете оставить наследство кому угодно», — отметил вице-президент Высшего совета нотариусов Дэвид Амброзиано, слова которого приводит телеканал. С другой стороны, наследство, согласно французским законам, может быть передано только физическому или юридическому лицу, животные не имеют права на наследство.

«Французское законодательство рассматривает животное как движимое имущество, вещь. На самом деле в этом случае кошка является частью наследства», — говорит Амброзиано.

Карл Лагерфельд, являвшийся в течение 36 лет художественным директором дома моды Chanel, умер во вторник утром на 86-м году жизни. По данным телеканала BFMTV, он болел в течение уже нескольких месяцев, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован.

Источник: ТАСС


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