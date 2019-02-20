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Макаревич: 80% населения Земли — идиоты, надо это принять как данность

По словам музыканта, нужно запретить «орать по телевизору» одновременно нескольким выступающим, так как это калечит психику людей. В остальном он против запретов.

20.02.2019 Фото: ru.wikipedia.org 9 коммент.
 
Макаревич: 80% населения Земли идиоты, надо это принять как данность

Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.

Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — «орать по телевизору». «Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — призвал Макаревич.

Музыкант добавил, что «себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов» населения.

Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января. Сам комитет возглавляет Елена Ямпольская.

Источник: lenta.ru


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(9) Комментариев

  2. Аноним

    Чет я не понял…
    то он обвиняет РФ и лично Путина во всех бедах, за что его лишать хотели всех наград
    то опять выступает с поддержкой Путина и сидит в госдуме….
    ловко переобувается прям в полете то!

    Thumb up 6 Thumb down 3

  3. igk63

    В России их всего 76%. :-D

    Thumb up 4 Thumb down 4

  4. Аноним

    Эффект Даннинга — Крюгера: около 80% (не помню точную цифру) людей считают, что они умнее, опытнее и квалифицированнее, чем все люди в среднем.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Kalisto

    Мы все для кого-то идиоты.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Аноним

    А себя он по каким показателям не включил в эти 80%?

    Thumb up 1 Thumb down 3

  7. Аноним

    Про 80% зря конечно(даже если это сущая правда подкрепленная фактами)нужно предполагать что им(идиотам)может быть обидно…p.s да и кто подскажет к какой категории завтра(ну или прямо сейчас)причислят тебя(себя любимого)…

    Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Аноним

    А про телешоу напоминающие собачий приют(после задержки кормления)конечно верно,нервируют и сбивают с мыслей…

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