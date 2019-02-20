Макаревич: 80% населения Земли — идиоты, надо это принять как данность

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Он прав.
7 1
Макаревич входит в первую десятку из этих 80 %
3 3
Чет я не понял…
то он обвиняет РФ и лично Путина во всех бедах, за что его лишать хотели всех наград
то опять выступает с поддержкой Путина и сидит в госдуме….
ловко переобувается прям в полете то!
6 3
В России их всего 76%.
4 4
Эффект Даннинга — Крюгера: около 80% (не помню точную цифру) людей считают, что они умнее, опытнее и квалифицированнее, чем все люди в среднем.
2 0
Мы все для кого-то идиоты.
3 0
А себя он по каким показателям не включил в эти 80%?
1 3
Про 80% зря конечно(даже если это сущая правда подкрепленная фактами)нужно предполагать что им(идиотам)может быть обидно…p.s да и кто подскажет к какой категории завтра(ну или прямо сейчас)причислят тебя(себя любимого)…
2 0
А про телешоу напоминающие собачий приют(после задержки кормления)конечно верно,нервируют и сбивают с мыслей…
2 0