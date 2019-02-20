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До 5 млн рублей господдержки может получить малый бизнес в Бердске

Начинающим предпринимателям доступны гранды до 500 тыс. рублей, но не более 50% от понесенных затрат.

20.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий
 
До 5 млн рублей господдержки может получить малый бизнес в Бердске

Владимир Пахомов рассказал о недавно созданном фонде развития промышленности, где предприятия могут взять кредит по ставке от 1 до 5% годовых

О государственной поддержке инвестиционного развития бизнеса шел разговор на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска.

Министерство реализует две основные программы, направленные на поддержку бизнеса: развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказал начальник отдела промышленности управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности и торговли Новосибирской области Владимир Пахомов.

В рамках государственной программы по развитию промышленности поддержку могут получить предприятия любой формы собственности, кроме бюджетных организаций, и любых размеров: малый, средний и крупный бизнес. Поддержка оказывается по трем основным направлениям.

— Первое направление. Поддержка оказывается предприятиям, осуществляющим модернизацию и техническое перевооружение своих производств. Она дается на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере до 10 млн рублей, но более 25% от понесенных затрат. То есть, заменили станок, приобрели какое-то новое оборудование, имеете право прийти в министерство, подать заявку и получить 25% компенсации затрат, — сообщил Пахомов.

Следующее направление — поддержка научных производственных центров, любых промышленных предприятий, которые занимаются разработками новых технологий, материалов, опытных образцов промышленной продукции и соответственно внедряют их на производство. Таким предприятиям предоставляется поддержка на возмещение понесенных затрат, связанных с разработками, до 50%, но не более 5 млн рублей. На одну такую разработку, одну заявку, отметил Владимир Сергеевич. Если разработок несколько, можно подать несколько заявок.

Третье направление поддерживает предприятия, связанные с медицинской промышленностью. Идет возмещение затрат, связанных с доклиническими испытаниями, созданием новых технологий, новых видов лекарственных средств и препаратов. Поддержка оказывается до 50% возмещения затрат, но не более 2,6 млн рублей.

— Когда поддержка дается на техническое перевооружение и модернизацию, есть одно существенное условие: после получение субсидии последующие два года вы должны обеспечить прирост налоговых платежей на сумму не менее полученной поддержки. Если она будет меньше, вы обязаны будете вернуть субсидию в бюджет, но не в полном объеме, а разницу, которой не обеспечили прирост налога. Что касается поддержки производственных центров и медицинской промышленности, то там таких требований нет. Основное требование — внедрение разработок в производство, — пояснил Пахомов.

По программе развития малого и среднего предпринимательства поддержка предоставляется в части затрат на приобретение оборудования до 5 млн рублей, но не более 25%, затрат связанных с лизинговыми платежами, даются гранты начинающим предпринимателям до 500 тыс. рублей, но не более 50% от понесенных затрат, и предпринимателям, связанным со сферой услуг.

— Мы понимаем, что развитие любого бизнеса невозможно без доступных финансовых средств, то есть инвестиций. Понятно, что требует привлечение ресурсов, кредиты довольно дорогие. Чтобы решить эту задачу, в министерстве есть две подведомственные организации. Одно из них — фонд микрофинансирования Новосибирской области. Он предоставляет займы до 3 млн рублей до трех лет по ставке 7,25% годовых. Займом может воспользоваться субъект малого и среднего предпринимательства из любой сферы, — подчеркнул Владимир Сергеевич.

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области направлен на предоставление поручительства при получении кредитов. Иногда бывают ситуации, когда предприниматели не могут предоставить залоговое обеспечение для получения кредита. Фонд может дать поручительство до 70% затрат необходимой суммы обеспечения. За это он берет оплату 1% от суммы поручительства.

Фонд развития промышленности был создан в 2018 году, фактически приступил к работе в октябре и начал выдавать займы. Основная цель этого фонда — предоставление льготных займов предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты, связанные с выпуском новой продукции, увеличением выпуска продукции на действующем предприятии.

Займы выдаются под процент от 1 до 5% годовых. В случае, если предприятие планирует выпускаемую продукцию поставлять на экспорт, займ выдадут под 1% годовых. Если при получении займа предприятие предоставит банковскую гарантию либо поручительство регионального фонда поручительства, либо федерального фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, то в этом случае первые три года ставка будет 3%, четвертый и пятый год — 5% годовых. Во всех остальных случаях ставка будет 5% годовых.

— Воспользоваться таким займом могут только промышленные предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, — уточнил Пахомов.


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(1) Комментарий

  1. Уголек

    ГранТы, а не гранДы.
    Наши гранды недоступны для народа и предпринимателей в частности.

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