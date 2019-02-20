Участок в лесу на «Зеленом острове» переведут в жилую зону депутаты Бердска

21 февраля депутаты горсовета Бердска соберутся на очередную сессию. Заседание планирую завершить за три часа.

Народным избранникам предстоит внести изменения в бюджет на ближайшие три года, утвердить порядок установления тарифов на услуги муниципальный предприятий и учреждений.

Кроме того, сессия заслушает несколько отчетов: об исполнении наказов избирателей в 2018 году, о прошлогодней работе Контроль-счетной палаты, о деятельности Административно-технической инспекции, о приватизации муниципального имущества за 2018 год, о работе бердского депутатского корпуса.

Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД по Бердску за прошлый год доложит депутатам начальник полиции Владимир Соколов. Он также расскажет о задачах на 2019-й.

Депутаты рассмотрят протест прокурора и поменяют (или не поменяют) зоны земельных нескольких участков. В частности это касается земли площадью 2253 кв. метров в микрорайоне «Зеленый остров». Участок дом 9А хотят поменять с территориальной зоны ЦС-3 на зону Ж-2, а еще два участка — с ЦС-3 на зону ИТ-2.1.

На территории в районе пер. Краснофлотского, 1А площадью 1000 кв. метров хотят установить единую зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения).

Участок на ул. Солнечной, 10 переведут в зону Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки).

Под занавес сессии депутаты присвоят звания «Почетный работник культуры города Бердска», «Ветеран самодеятельной сцены города Бердска» и «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Бердска».

Сессия начнется в 9.0 в конференц-зале администрации. Любой желающий может присутствовать на заседании.