Около 200 000 рублей собрали погорельцам читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Сотрудники Следственного комитета занимаются делом о пожаре дома семьи Ильченко из Бердска.

По словам Ларисы Ильченко, следователи взяли на экспертизу материал с места возгорания и электропровода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 25 января дом семьи Ильченко сгорел дотла. Ларису и ее дочерей, Кристину и Ульяну, спас любимец семьи — пес Ричи. Он так страшно лаял, что разбудил всех домочадцев. Тогда-то они и обнаружили, что дом горит. Лариса и ее младшая дочь Ульяна не пострадали. Кристина же, выбираясь из дома, получила ожоги лица и руки и попала в реанимацию.

Мало того, что семья осталась без крова над головой и средств к существованию, им еще придется выплачивать кредит. Более 1 млн рублей. Эти деньги они взяли в банке и потратили летом на капитальный ремонт дома.

Бердчане с сочувствием отнеслись к беде семьи. На карту Ларисы Ильченко только за три дня благотворители перечислили 70 тыс. рублей. Знакомые и незнакомые люди приносили деньги на работу, домой и даже вручали их при встрече с Ларисой на улице.

Оставшиеся от сбора средств на лечение Даши Свистельниковой, 30 тыс. рублей, «Курьер. Среда. Бердск» передал погорельцам. Эти деньги хранились в редакции более года. Предназначались для экстренной ситуации. И она произошла.

Все документы по пожару пожарные инспекторы передали полицейским. Основная версия возгорания — поджог.

Пожар перекинулся и на дом соседей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из соседнего дома Заякиных, у которого сгорела крыша, бойцы Росгвардии спасли инвалида-колясочника. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» также помогли семье Заякиных деньгами и вещами.

Мэр Евгений Шестернин не остался безучастным к беде семьи Ильченко и выделил муниципальное жилье в доме ветеранов. Однокомнатную на третьем этаже. Жилье горадминистрация выдала на один год с тем условием, что весной Ильченко начнут строительство дома.

Дом Ильченко был застрахован. И страховая компания теперь требуют акт о пожаре. Но данный документ теперь может двигаться только между двумя ведомствами — МЧС и полицией, пояснила Лариса Ильченко. И на руки семье могут выдать только справку о пожаре. Устроит такой документ страховщиков или нет, Лариса не знает. В любом случае весной семья начнет строительство нового дома. Собранные средства благотворителей, около 200 тыс. рублей, Ильченко положили на специальный счет. Для возведения нового дома.

Неделю назад Кристину выписали из больницы. Ее состояние значительно улучшилось. Из-за ожогов, полученных на пожаре, ей пришлось пропустить сессию.

Лариса продолжает благодарить читателей «Курьер. Среда. Бердск» за то, что в трудную для них минуту, они не остались равнодушными и оказали их семье посильную помощь.

— Нам дали два диванчика, дали мебель. Кухню новую. Мы перед Новым годом заказывали в компании «Фаворит» кухню, и эта компания нам теперь помогла. Привезли прихожую, шкаф-купе, кухню новую и в комнату — небольшую горку, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Ильченко.

Благотворители до сих пор несут вещи для погорельцев. Накануне доставили пакеты. С одеждой. Принесли столько, сколько не сносить. Вещи все хорошие. Необходимое оставили. Все остальное передали в соцзащиту. Есть ведь и другие нуждающиеся, отметила Лариса.

— Не было бы кредита, было бы немного попроще. Подсобирали бы денег, взяли займ в банке, что-то выплатила бы страховая компания. А так приходится каждый месяц гасить долг. Немалую сумму. За то, что уничтожил пожар, — сокрушается Лариса.

Сбор средств для семьи Ильченко продолжается. Номер карты Сбербанка для помощи погорельцам: 63 900 244 900 316 74 93 Лариса Ильченко.