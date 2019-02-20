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Эсминец США вошел в Черное море

Российские моряки отслеживают движение американского корабля. В Мионоборны называют инцидент очередным давлением на РФ.

20.02.2019 Фото: Reuters Один комментарий
 
Эсминец США вошел в Черное море

Американский эсминец

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США «Дональд Кук», который во вторник в 17.00 по московскому времени вошел в Черное море.

«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», — уточнили в военном ведомстве.

Не лишне напомнить, что «Кук» не далее как месяц назад уже появлялся в этом регионе и даже заходил в грузинский порт Батуми, передает РГ. А общее количество черноморских «визитов» этого эсминца исчисляется десятками. Со времен крымской весны его команда, как и другие американские корабли, постоянно совершает рейды в сторону нашего полуострова. Правда, близко к Крыму экипаж не приближается, понимая, что можно нарваться на залп береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Слишком долго в черноморских водах эсминец тоже не задерживается: конвенция Монтре ограничивает пребывание там чужих, в том числе американских военных кораблей 21 сутками. Но на ротационной основе эсминец США патрулирует этот регион по несколько раз в год.

Командованию Черноморского флота уже не привыкать выделять силы и средства для контроля за нежданными визитерами. Делается это не случайно. Ведь к чужим берегам эсминцы США отправляются не на морскую прогулку. Тот же «Кук» вооружен мощными боевыми системами и оснащен современными средствами шпионажа. К тому же представляет серьезную угрозу и в качестве ударной силы. Достаточно сказать, что на американском эсминце могут находиться до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1600 километров. Также не исключено, что корабль оснащен системой ПРО «Иджис» с 74 ракетами «Стандарт-2» каждая.

Напрашивается очевидный вывод: в Черном море он не просто демонстрирует звездно-полосатый флаг, но и показывает мощь ВМС Соединенных Штатов. Все это крепко смахивает на очередную попытку оказать давление на Россию. Мол, пусть в Москве не думают, что регион остался без внимания и контроля американцев.

Но наши моряки готовы к любым провокациям. Многоцелевой корабль «Орехово-Зуево» имеет на борту современные артиллерийские и ракетные системы, в том числе уже ставший знаменитым универсальный комплекс «Калибр-НК», предназначенный для поражения морских и береговых целей. И если эсминец США попытается войти в территориальные воды РФ, жесткий ответ последует немедленно.

История знает подобные случаи. Достаточно вспомнить, как в феврале 1988 года сторожевой корабль «Беззаветный» и сторожевой корабль под номером 6 нашего Черноморского флота совершили навал, то есть фактически протаранили вторгшиеся в чужую акваторию американский ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрол».

Или взять недавний инцидент в Керченском проливе. 25 ноября прошлого года кораблю береговой охраны погранслужбы ФСБ России пришлось «прижать» украинский военный буксир, команда которого отказалась выполнять команды наших военных. По одному катеру-нарушителю ВМС Украины, угрожавшему пограничникам своим оружием, даже пришлось открыть огонь.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очередная демонстрация военной мощи России. И демонстрация америки как она боится Россию. :-D давай шаманище зажги

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