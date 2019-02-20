Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

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Буду краток……млээээээ.-народ еще терпит,можно еще посильнее сжать в кулаке Чтобы посильнее устали. Усталый народ не пойдет митинговать,а будет просто в комментах отрыватся
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Опять про военную мощь России будет пургу нести
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