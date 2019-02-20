Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 по московскому времени в Гостином дворе. Информация размещена на официальном сайте президента. Там же опубликован список аккредитованных для освещения ежегодного послания журналистов. В него вошел 761 представитель российских и зарубежных СМИ.

Гостиный двор впервые выбирается для проведения подобного мероприятия. Напомним, в прошлый раз Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 1 марта 2018 года в Центральном выставочном зале Манеж. В ходе своего выступления он рассказал о новейших видах вооружения.