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Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

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Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

Президент выступит в Гостином дворе. Жители Бердска смогут услышать послание лидера нации в 16.00.

20.02.2019 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.
 
 

Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

Владимир Путин каждый год обращается к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 по московскому времени в Гостином дворе. Информация размещена на официальном сайте президента. Там же опубликован список аккредитованных для освещения ежегодного послания журналистов. В него вошел 761 представитель российских и зарубежных СМИ.

Гостиный двор впервые выбирается для проведения подобного мероприятия. Напомним, в прошлый раз Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 1 марта 2018 года в Центральном выставочном зале Манеж. В ходе своего выступления он рассказал о новейших видах вооружения.


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Огласит очередную порцию лапшм :P

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  2. Аноним

    Буду краток……млээээээ.-народ еще терпит,можно еще посильнее сжать в кулаке :-D :-D :-D Чтобы посильнее устали. Усталый народ не пойдет митинговать,а будет просто в комментах отрыватся :P

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  3. Аноним

    Опять про военную мощь России будет пургу нести :-D

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