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Пенсию Гитлера продолжают платить экс-нацистам из Бельгии

Обязанности на содержание экс-служителей Третьего Рейха легли на власти Германии. Причем с данных пособий — от 425 до 1275 евро — не взимаются налоги в пользу бельгийской казны.

20.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Пенсию Гитлера продолжают платить экс нацистам из Бельгии

Берлин продолжает платить солдатам гитлеровской армии

В Бельгии 27 человек все еще получают пенсию, которую им назначил Адольф Гитлер в 1941 году. Выплата ведется согласно декрету Гитлера, который обещал бывшим солдатам Третьего Рейха пособие за «лояльность, верность и послушание».

Как отмечает газета De Morgen, бывшие нацисты или их наследники имеют  (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей). Обязанности на содержание экс-служителей Третьего Рейха легли на власти Германии. Причем с данных пособий не взимаются налоги в пользу бельгийской казны. Группа парламентариев готовит резолюцию с призывом к правительству урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты пенсий.

Ранее бельгийские ветераны и правительство страны уже требовали, чтобы власти Германии прекратили выплачивать пособия бывшим эсэсовцам. Однако данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.

Изначально получателями «гитлеровского» пособия могли быть 38 тысяч человек.

Между тем в конце декабря 2018 года германское посольство распространило информацию о том, что намерено добиваться возврата в свою страну культурных ценностей, которые по итогам Второй мировой войны перемещены из Германии в СССР.

Источник: РГ


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