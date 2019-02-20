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Распух и посинел зажатый игрушкой палец у ребенка в Бердске

Родные 11-летнего мальчишки не смогли освободить ему руку. На помощь позвали спасателей.

20.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Распух и посинел зажатый игрушкой палец у ребенка в Бердске

Вызовы, связанные с детьми, спасатели отрабатывают в первую очередь

Опасной ситуацией закончилась игра для 11-летнего школьника в Бердске. Палец мальчишки застрял в пластиковой игрушке.

Сначала ребенок пытался сам освободить руку, но у него ничего не получилось. Не смогли ему помочь и родители. Палец ребенка распух и посинел.

Звонок дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, с просьбой помочь ребенку, поступил 19 февраля около 20.00. Спасатели незамедлительно выехали на место.

— Спасатели освободили палец мальчика и приложили к нему лед. Опухоль спала, медицинская помощь для школьника не потребовалась, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.


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