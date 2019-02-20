ФАС: цены на продукты растут ради прибыли производителей

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства, заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

«Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут все время низкими, то развития не будет. Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», — рассказал он.

Цыганов отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, могла бы сигнализировать о наличии картельного сговора.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики. Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию – нет ли там признаков сговора о фиксации цен или монополиста, который в состоянии в одностороннем порядке определить цену товара. Когда цена то растет, то понижается в зависимости от ситуации на рынке, вот это как раз и есть та самая конкурентная экономика», — объяснил замглавы ФАС.

Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) вызвано активным развитием этого сектора, пояснил чиновник.

Он отметил, что благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.

«В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу», — рассказал замглавы ФАС.

Однако, по его словам, эта ситуация продолжаться бесконечно не может — компании должны отдавать долги, которые взяли на развитие производства.

«Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил Цыганов.

Источник: РИА Новости