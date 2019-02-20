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Доходы нищих выросли на 2% в России

Как отметил министр экономического развития, «в номинале» это увеличение составило 7%

20.02.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Доходы нищих выросли на 2% в России

Максим Орешкин

Реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан РФ в 2018 году выросли на 2%, номинальные — на 7%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1», которое вышло в эфир в воскресенье.

По его словам, максимальная положительная динамика по уровню доходов — у наименее обеспеченных слоев населения: у «самых наименее богатых 10% — в номинале за прошлый год доходы увеличились на 7%». «Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — подчеркнул министр. Орешкин также напомнил, что инфляция в России «по итогам прошлого года была в районе 4%». «Вот около 2-3% рост именно у этой группы населения», — сказал Орешкин.

Он предположил, что в 2019 динамика доходов наименее обеспеченных слоев населения будет положительной. «Для более обеспеченных групп населения гарантировать положительную динамику не приходится», — отметил он.

Источник: ТАСС


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