Медведев научил губернаторов проводить «мусорную реформу»

Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания по вопросу перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами призвал провести реформу так, чтобы население заметило изменения не только в квитанциях.

«Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо», — сказал премьер.

Обращаясь к губернаторам, глава правительства подчеркнул, что они должны осознать персональную ответственность.

Медведев также призвал распространить на всю страну опыт по фиксации проблем с вывозом мусора в соцсетях.

«Люди сейчас это делают весьма активно. Но нужно, чтобы власть обращала на это внимание», — заявил премьер, добавив, что в Сеть должны выкладываться материалы и о решении проблем.

Генпрокурор Юрий Чайка, принимавший участие в селекторном совещании, отметил, что в 2018 году в сфере оборота отходов было выявлено 124 тысячи нарушений.

«Для их устранения внесено 32 тысячи представлений, в суды предъявлено девять тысяч исков на сумму 368 миллионов рублей», — сказал он, отметив, что по итогам было возбуждено 92 уголовных дела.

Чайка отметил, что вопросы соблюдения закона в сфере сбора и утилизации отходов находятся у ведомства на особом контроле.

Источник: РИА Новости