Медведев научил губернаторов проводить «мусорную реформу»

Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания по вопросу перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами призвал провести реформу так, чтобы население заметило изменения не только в квитанциях.
«Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо», — сказал премьер.
Обращаясь к губернаторам, глава правительства подчеркнул, что они должны осознать персональную ответственность.
Медведев также призвал распространить на всю страну опыт по фиксации проблем с вывозом мусора в соцсетях.
«Люди сейчас это делают весьма активно. Но нужно, чтобы власть обращала на это внимание», — заявил премьер, добавив, что в Сеть должны выкладываться материалы и о решении проблем.
Генпрокурор Юрий Чайка, принимавший участие в селекторном совещании, отметил, что в 2018 году в сфере оборота отходов было выявлено 124 тысячи нарушений.
«Для их устранения внесено 32 тысячи представлений, в суды предъявлено девять тысяч исков на сумму 368 миллионов рублей», — сказал он, отметив, что по итогам было возбуждено 92 уголовных дела.
Чайка отметил, что вопросы соблюдения закона в сфере сбора и утилизации отходов находятся у ведомства на особом контроле.
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а сын Чайки с друганами плотно и занимается сбором денюжки а мусор убирать им не досуг реформа конечно нужна . Но сначало заходит инвестор вкладывает СВОИ денюжки (строит свалки заводы ) а потом получает возврат вложений и прибыль.
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Для этого и существуют народные избранники,чтобы слышать глас народа и вовремя реагировать.Да,похоже мы навыбирали либо глухих,либо пофигистов которые не слышат даже крик о помощи…Медведев конечно в теме,а куда смотрят местные,ведь им тоже даны полномочия?
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А у нас , на Боровой , д.102 на мусорной площадке стало чисто. Баки стоят не переполненные. Утром, когда идем на работу частенько замечаем, что легковые машины со стороны «Юбилейного» (с дач) и даже кто едет на работу в сторону БЭМЗа останавливаются и выбрасывают мусор в наши контейнера.Конечно хорошо, что не в кусты, не вдоль дорог, но за эти контейнера с мусором платим мы жильцы. А может дачники, которые бросают в наши баки мусор сложатся да купят новый контейнер, а то один уже развалился. А как у вас обстоят дела по площадкам? Делитесь .
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