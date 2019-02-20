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Охранник дач 300 м тащил на себе рыбака с инсультом под Искитимом

Рыбаку стало плохо во время подледного лова на Берди у села Лебедевка. Охранник садоводческого общества спас человека.

20.02.2019 Фото: АСС НСО Нет комментариев
 
Охранник дач 300 м тащил на себе рыбака с инсультом под Искитимом

Спасатели на волокушах тащили пострадавшего до скорой помощи

Охранник садового общества «Культура» в Искитимском районе спас жизнь человека. Инцидент произошел 15 февраля у села Лебедевка.

На реке Бердь в тот день охранник Юрий Косько спас жизнь рыбаку, у которого произошел инсульт во время рыбалки на льду. Об этом сообщили  19 февраля в группе аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Первым пострадавшего увидели другие рыбаки в полукилометре от берега, они передали информацию о случившемся охраннику садового общества. Юрий Косько незамедлительно вызвал скорую помощь и спасательную службу, а сам по льду отправился на помощь. Он донес рыбака до берега — нес мужчину на себе около 300 метров по льду. Затем на помощь пришли спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.

Они транспортировали мужчину с признаками инсульта на волокушах до автомобиля СМП. Пострадавший передан врачам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на днях бердские спасатели вытащили из снежного плена пять рыбаков, застрявших на УАЗе посередине Обского моря. Люди не успели замерзнуть.


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