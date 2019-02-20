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Отменить концерт рэпера Элджея требует общественник из Бердска

Иван Квасницкий написал обращение в прокуратуру Новосибирской области. Гастроли музыканта в Новосибирске назначены на 8 марта.

20.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Отменить концерт рэпера Элджея требует общественник из Бердска

Иван Квасницкий из Бердска пропагандирует нравственность и семейные ценности

Представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий, живущий в Бердске, обратился в прокуратуру региона с заявлением о необходимости отмены намеченного на 8 марта в Новосибирске концерта рэпера Элджея.

«Такое обращение поступило и находится на рассмотрении. О результатах заявитель будет уведомлен», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель областной прокуратуры.

Он не уточнил, чем именно мотивирует общественник свое обращение.

Между тем на официальной странице мероприятия в соцсети, которое должно состояться в новосибирском Экспоцентре, говорится, что концерт имеет возрастное ограничение «18+», при этом «продано уже 80% зала».

Ранее сообщалось об отмене концерта Элджея в Калининграде, который был намечен на 16 февраля. В конце прошлого года его концерт отменили в Якутске.

С осени прошлого года в регионах РФ был отменен ряд концертов рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK, «Френдзона», рэпера GONE.Fludd (Александр Смирнов) и других музыкантов.


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(8) Комментариев

  1. Последний барак на фергане

    Чтож вам Иван на месте не сидится ровно, гоняете Вы музыкантов.
    Взяли бы с Борисом скооперировались, встали бы у мэрии, нарисовали 2 плаката про «Путина», сожгли бы пару покрышек. И то больше эффекта было бы.

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  2. Mr. Bond

    Кто платит за работу этому Иваницкому? Патриарх?

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  3. Аноним

    А отменить нищету и путена он не хочет?)))

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  4. Эрвин

    Красавчик Квасницкий. Можешь так же мою компанию пропиарить? Если на Элджея и ходил узкий круг, то теперь ради интереса будут искать его «творчество». Ничто так не пиарит как запреты. А Квасницкий молодец и музыку контролирует и порнушку. Я знать не знал кто такая Саша Грей пока Ваня не просвятил. Она же молоденькая девочка на 20 лет младше Ивана. Вот где страсти. :-D

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • a.danilov

      я думал, что один такой был, кто не знал Сашу Грей ДО того как её стали горячо «запрещать» православные активисты))

      Thumb up 11 Thumb down 3

      • Да уж..

        Ага. Начинаю подозревать, что не очень популярные персоны башляют Ванюше Квасницкому за раскрутку. Надо бы потрясти этого «радетеля». *JOKINGLY*

        Thumb up 6 Thumb down 1

  5. Аноним

    Вот, точно! А здесь они скрытую рекламу наконец и увидели! Д,б.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Аноним

    Вообще интересно, как общественники отслеживают разные мероприятия. Заняться нечем? Я не только не знаю о существрвании таких реперов, но и афиши мероприятий как-то не отслеживаю. Есть более важные дела, например мой дом и мои дети. Займитесь семьей.

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