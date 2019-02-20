Отменить концерт рэпера Элджея требует общественник из Бердска

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Чтож вам Иван на месте не сидится ровно, гоняете Вы музыкантов.
Взяли бы с Борисом скооперировались, встали бы у мэрии, нарисовали 2 плаката про «Путина», сожгли бы пару покрышек. И то больше эффекта было бы.
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Кто платит за работу этому Иваницкому? Патриарх?
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А отменить нищету и путена он не хочет?)))
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Красавчик Квасницкий. Можешь так же мою компанию пропиарить? Если на Элджея и ходил узкий круг, то теперь ради интереса будут искать его «творчество». Ничто так не пиарит как запреты. А Квасницкий молодец и музыку контролирует и порнушку. Я знать не знал кто такая Саша Грей пока Ваня не просвятил. Она же молоденькая девочка на 20 лет младше Ивана. Вот где страсти.
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я думал, что один такой был, кто не знал Сашу Грей ДО того как её стали горячо «запрещать» православные активисты))
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Ага. Начинаю подозревать, что не очень популярные персоны башляют Ванюше Квасницкому за раскрутку. Надо бы потрясти этого «радетеля».
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Вот, точно! А здесь они скрытую рекламу наконец и увидели! Д,б.
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Вообще интересно, как общественники отслеживают разные мероприятия. Заняться нечем? Я не только не знаю о существрвании таких реперов, но и афиши мероприятий как-то не отслеживаю. Есть более важные дела, например мой дом и мои дети. Займитесь семьей.
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