Отменить концерт рэпера Элджея требует общественник из Бердска

Представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий, живущий в Бердске, обратился в прокуратуру региона с заявлением о необходимости отмены намеченного на 8 марта в Новосибирске концерта рэпера Элджея.

«Такое обращение поступило и находится на рассмотрении. О результатах заявитель будет уведомлен», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель областной прокуратуры.

Он не уточнил, чем именно мотивирует общественник свое обращение.

Между тем на официальной странице мероприятия в соцсети, которое должно состояться в новосибирском Экспоцентре, говорится, что концерт имеет возрастное ограничение «18+», при этом «продано уже 80% зала».

Ранее сообщалось об отмене концерта Элджея в Калининграде, который был намечен на 16 февраля. В конце прошлого года его концерт отменили в Якутске.

С осени прошлого года в регионах РФ был отменен ряд концертов рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK, «Френдзона», рэпера GONE.Fludd (Александр Смирнов) и других музыкантов.