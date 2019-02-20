Изнасиловал и убил 5-летнюю девочку по халатности участкового полиции житель Подмосковья

В Московской области перед судом предстанет бывший участковый полиции, обвиняемый в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом во вторник сообщали в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское», обвиняемого в халатности, повлекшей смерть ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении жителем города Серпухова в отношении ее дочери противоправных действий сексуального характера. Однако полицейский, не желая проводить всестороннюю и объективную проверку на причастность местного жителя к совершенному преступлению, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отношении мужчины не было осуществлено уголовное преследование, и данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь на 23 июля 2018 года убийства 5-летней девочки, которая пропала с детской площадки возле дома в городе Серпухове. Незамедлительно были организованы ее поиски. Но, несмотря на все усилия правоохранительных органов и волонтеров, найти живым ребенка не удалось.

Уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины продолжается. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В настоящее время обвиняемый помещен в психиатрическую больницу в связи с нахождением в реактивном состоянии. До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей.