КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Священников обидела водка с куполами в Красноярске

Мадуро зовет «колуна» Гуаидо на выборы в Венесуэле

Около 200 000 рублей собрали погорельцам читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Силовики задержали топ-менеджера клиники им. Мешалкина за махинации на 1,3 млрд рублей

ФАС: цены на продукты растут ради прибыли производителей

Директор искитимского завода победил в молодежных выборах в Бердске

Эсминец США вошел в Черное море

Пенсию Гитлера продолжают платить экс-нацистам из Бельгии

Не знают о долгах КБУ его руководители в Бердске

Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Изнасиловал и убил 5-летнюю девочку по халатности участкового полиции житель Подмосковья

Насилие над ребенком в 2017 году осталось безнаказанным, что стало поводом для повторного страшного преступления. Полицейского обвиняют в халатности. Подозреваемого отправили в психушку.

20.02.2019 Фото: СКР Нет комментариев
 
Изнасиловал и убил 5 летнюю девочку по халатности участкового полиции житель Подмосковья

СК расследует происшествие с детьми

В Московской области перед судом предстанет бывший участковый полиции, обвиняемый в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом во вторник сообщали в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское», обвиняемого в халатности, повлекшей смерть ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении жителем города Серпухова в отношении ее дочери противоправных действий сексуального характера. Однако полицейский, не желая проводить всестороннюю и объективную проверку на причастность местного жителя к совершенному преступлению, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отношении мужчины не было осуществлено уголовное преследование, и данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь на 23 июля 2018 года убийства 5-летней девочки, которая пропала с детской площадки возле дома в городе Серпухове. Незамедлительно были организованы ее поиски. Но, несмотря на все усилия правоохранительных органов и волонтеров, найти живым ребенка не удалось.

Уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины продолжается. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В настоящее время обвиняемый помещен в психиатрическую больницу в связи с нахождением в реактивном состоянии. До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Священников обидела водка с куполами в Красноярске Мадуро зовет «колуна» Гуаидо на выборы в Венесуэле Требует ликвидировать свалку мусора под окнами своего дома жительница Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика