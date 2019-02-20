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Должникам по ипотеке отменили оплату исполнительского сбора в 7%

Новые правила коснутся, в основном, так называемых «валютных ипотечников». Закон снизит ипотечную нагрузку на людей, попавших в сложную финансовую ситуацию.

20.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Должникам по ипотеке отменили оплату исполнительского сбора в 7%

Ипотека — тяжелое бремя

Закон, устанавливающий новые правила уплаты исполнительского сбора для должников по ипотеке, которые не смогли вовремя ее погасить, Госдума приняла в ходе пленарного заседания 19 февраля.

Законопроект касается помощи попавшим под суд «ипотечникам», это очень болезненная для людей тема, очень сложная, отметил один из авторов инициативы первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

«Только по валютной ипотеке в программе государственной поддержки зарегистрировано более 20 тыс. семей, с «обычным» кредитом люди попадают в сложные ситуации не реже. Поэтому мы с коллегами предложили изменения, которые облегчат участь должников», — отметил Кидяев.

Закон облегчает положение граждан-участников программы правительства РФ по помощи отдельным категориям заемщиков. Так, новые правила коснутся, в основном, так называемых «валютных ипотечников», то есть должников, которые брали ипотечный кредит в иностранной валюте, не смогли погасить его из-за изменений курса валют, а теперь проходят через процедуру реструктуризации долга. Они смогут не уплачивать исполнительский сбор, который достигает 7% от долга.

Помимо этого, закон также изменяет правила уплаты исполнительского сбора в целом. Согласно действующим сегодня нормам, сегодня каждый из солидарных должников по ипотечному кредиту должен его уплачивать. Закон меняет эту норму — теперь исполнительский сбор в 7% будет уплачиваться единожды, даже если заемщиков больше, чем один.

Закон снизит ипотечную нагрузку на людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор. Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых», — отметил Володин.

Источник: regnum.ru


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