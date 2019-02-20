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Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ru

Теперь проще!

20.02.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Получить права и зарегистрировать авто через Gosuslugi.ruПосле успешного завершения обучения в автошколе и сдачи внутренних экзаменов у горожан есть возможность воспользоваться порталом Gosuslugi.ru для допуска к экзаменам и получения водительского удостоверения. То же самое касается замены документа по истечении срока действия. А также вы можете зарегистрировать автомототранспортные средства.
Код подтверждения регистрации на портале бердчане могут получить бесплатно по адресу: микрорайон Радужный, 7, к. 1.
Заполнение заявления в электронном виде займет у вас не более 10 минут, а приглашение в госавтоинспекцию придет в личный кабинет в течение 1-2 дней. Сегодня приоритет в очереди отдается заявлениям с государственного портала.
Заполнение заявления происходит на обновленной версии портала beta.gosuslugi.ru, которая отличается своей простотой, удобной навигацией. Процедура заполнения формы не вызовет у вас трудностей, даже если вы далеки от современных технологий. При этом если предварительно подать заявку на сайте gоsuslugi.ru на получение или замену автоправ, то при оплате через сайт расчет будет уже не 2000 р., а 1400 р.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
— Паспорт гражданина Российской Федерации.
— Сертификат, выданный после окончания автошколы, и номер её лицензии.
— Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра формы 083/У-89.
— Квитанция об оплате государственной пошлины.
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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Не забудьте сказать отдельное спасибо путину за то, что теперь вам придётся госпошлину заплатить не 2000 рублей а 3000.

    Thumb up 7 Thumb down 4

  2. Аноним

    Что за бред с сертификатом автошколы. Почему недостаточно прав, срок действия которых истекает?

    Этот сертификат реально требуют при замене прав?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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