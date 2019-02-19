Обнаружили 370-кратную разницу в доходах глав российских вузов

Российские социологи исследовали корпус ректоров российских вузов. Согласно полученным результатам, средний российский ректор — мужчина в возрасте около 60 лет, доктор наук, профессор, многие годы проработавший в вузе, активно сотрудничающий с властными структурами, член партии «Единая Россия».

Доля женщин среди ректоров составляет меньше 20%, больше всего в стране остается ректоров, назначенных при министре образования Андрее Фурсенко, а самый высокий доход ректора в 2017 году в 370 раз превышал самый низкий, передает Ъ.

Исследование в ноябре 2018 — январе 2019 года провел исследовательский центр «Лаборатория Ольги Крыштановской». Социологи проанализировали биографии ректоров государственных российских вузов на предмет динамики развития университета под их руководством, опыта работы, научного влияния, включенности в работу институтов власти и взаимодействия с бизнесом. Авторы использовали только открытые источники, такие как сайты университетов, министерств и ведомств, политических партий, сайты «Декларатор» и «Диссернет».

В исследование вошли 274 ректора государственных вузов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Воронежской, Самарской, Тюменской, Ростовской областей и Башкирии.

Согласно полученным данным, средний возраст действующих ректоров лучших российских вузов составляет 59,5 года. При этом самому молодому ректору 35 лет, самому старшему 89 лет, а самая многочисленная группа в рейтинге — от 56 до 65 лет. Доля руководителей до 45 лет составляет всего 11,2%.

Средний стаж в должности для ректоров старше 66 лет составляет, согласно исследованию, 15 лет. Ректоры 56–65 лет в среднем занимают пост семь лет, руководители 46–55 лет — около пяти, а ректоры до 45 — меньше трех лет. Больше всего в стране остается ректоров, назначенных при министре образования и науки Андрее Фурсенко (2004–2012).

Согласно подсчетам социологов, мужчины составляют 81,2% в общем списке и занимают 88 позиций в списке ректоров 100 лучших вузов страны. Из 274 ректоров государственных вузов всего 52 — женщины.

В первой десятке лучших вузов ректоров-женщин нет.

Средний стаж женщин-ректоров в должности составляет 2,2 года. Самое большое количество женщин из числа нынешних ректоров заняли свои должности, когда Министерство образования и науки возглавляла Ольга Васильева (2016–2018, с 2018 года возглавляет Министерство просвещения).

В общем списке 61 ректор является кандидатом наук и 214 — докторами наук. Единственный ректор не имеет ученой степени (Ольга Федотова, глава санкт-петербургской Высшей школы народных искусств). При этом «самые успешные ректоры — те, кто в бэкграунде имеет как научный, так и административный опыт», отмечают социологи.

Авторы работы также проанализировали биографии ректоров на предмет работы в органах власти и участия в партийной деятельности «Единой России». Выяснилось, в частности, что из действующих ректоров в администрации президента РФ работала только Елена Катаева (ректор Московского государственного технологического университета «Станкин»).

При этом все ректоры, причастные к политической деятельности (например, избравшиеся в законодательные органы регионального или федерального уровня), являются членами или сторонниками партии «Единая Россия» — такие занимают 47 позиций в сотне ректоров лучших вузов страны. На 1 января 2019 года в высший совет «Единой России» входит восемь ректоров из общего списка в 274 человека. Еще 19 ректоров из списка становились доверенными лицами президента РФ Владимира Путина в 2012 году и 25 ректоров — в 2018 году.

Проанализировав официально задекларированные годовые доходы ректоров российских вузов, исследователи выявили, что самый высокий доход ректора в 370 раз превышает самый низкий. Минимальный годовой доход в 2017 году декларировала и. о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко: он составил 670 243 руб. Максимальный доход в 248,3 млн руб. указал ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина Владимир Литвиненко.

Средний же годовой доход ректоров за 2017 год составляет 6,8 млн руб. При этом среднегодовой медианный доход ректоров составил в 2017 году 3,9 млн руб.

«Заметная разница между средним арифметическим и медианным доходом ректоров сигнализирует о неравномерном распределении этой величины: доход более 90% ректоров составляет до 10 млн руб.»,— отмечают авторы исследования.

По их данным, большинство ректоров с высоким доходом сосредоточено в Москве (66,7%) и Санкт-Петербурге (20%), и лишь четыре высокооплачиваемых ректора работают в регионах (в Самаре, Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге). Среднегодовой доход женщин-ректоров при этом составляет 5,5 млн, а самой состоятельной из них является Елена Катаева (15,2 млн руб. в год).