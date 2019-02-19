Лечили от ОРВИ: Умерла 7-летняя девочка от менингита и язвы желудка в больнице Новосибирска

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту смерти малолетней в больнице Новосибирска, сообщили сегодня, 19 февраля, в региональном управлении СКР.

Заельцовским межрайонным отделом Следственного комитета по Новосибирской области 15 февраля 2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 27 декабря 2018 года 7-летняя девочку экстренно госпитализировала бригада скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО «ДГКБ №3», где ей был поставлен диагноз ОРВИ, острый фарингит тяжелой степени тяжести.

10 января 2019 малолетняя умерла в медицинском учреждении от другого заболевания — менингоэнцефалита, острой язвы желудка, диагноз которого при поступлении не установили.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего и сбора медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас в Бердске идет судебный процесс против врачей, которых обвиняют в том, что они довели до комы молодого человека после лечения зуба.