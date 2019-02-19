КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Украина хочет запретить прокат российского фильма «Т-34» в США

Экс-мэр игнорирует вопросы жителей Бердска

Друзь после скандала на телешоу едет зарабатывать в Америку

Чубайс пожелал «счастливой старости» вышедшему на свободу экс-полконику ГРУ Квачкову

Заявлявший о рейдерском захвате гендиректор вновь возглавил «Мастер и К» в Бердске

Электричка задавила насмерть 30-летнюю женщину в Новосибирске

Ассоциацию дачников создадут в Бердске

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Грузовик раздавил 13 человек из свадебной процессии в Индии

Штрафовать за широкую талию пока не будут в России

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


«Искитимцемент» продолжает обновление автопарка

В АО «Искитимцемент» поступили две новых единицы спецтехники.

19.02.2019 Нет комментариев
 
«Искитимцемент» продолжает обновление автопарка
Бульдозер Shantui SD32 доставили на завод в декабре 2018 года, фронтальный погрузчик SEM 660D – в январе 2019-го. Новый транспорт предназначен для ведения погрузочно-разгрузочных работ. До конца текущего года планируется также приобретение новых седельных тягачей с полуприцепами-цистернами для перевозки готовой продукции, автобуса и легковых автомобилей.
«В прошлом году, помимо бульдозера, мы приобрели три седельных тягача Scania Р с полуприцепами-цементовозами и пассажирский транспорт для перевозки работников. На данные цели было направлено 46 млн рублей. В 2019-м объем инвестиций увеличится более чем в полтора раза и составит свыше 75 млн рублей. Обновляя и расширяя собственный автопарк, мы обеспечиваем стабильное производство качественной продукции и ее своевременную доставку потребителям», – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
«Искитимцемент» продолжает обновление автопарка

«Искитимцемент» продолжает обновление автопарка


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Топ-20 лучших смартфонов в мире Украина хочет запретить прокат российского фильма «Т-34» в США Экс-мэр игнорирует вопросы жителей Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика