«Искитимцемент» продолжает обновление автопарка

Бульдозер Shantui SD32 доставили на завод в декабре 2018 года, фронтальный погрузчик SEM 660D – в январе 2019-го. Новый транспорт предназначен для ведения погрузочно-разгрузочных работ. До конца текущего года планируется также приобретение новых седельных тягачей с полуприцепами-цистернами для перевозки готовой продукции, автобуса и легковых автомобилей.«В прошлом году, помимо бульдозера, мы приобрели три седельных тягача Scania Р с полуприцепами-цементовозами и пассажирский транспорт для перевозки работников. На данные цели было направлено 46 млн рублей. В 2019-м объем инвестиций увеличится более чем в полтора раза и составит свыше 75 млн рублей. Обновляя и расширяя собственный автопарк, мы обеспечиваем стабильное производство качественной продукции и ее своевременную доставку потребителям», – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.