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Разрушаются подъезды общежития в Бердске: собственники отказываются голосовать

Некоторые жители дома №40 по ул. Ленина жалуются на УК, что та не проводит ремонт в подъездах, находящихся в ужасном состоянии.

19.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Светланы Архиповой Один комментарий
 
Разрушаются подъезды общежития в Бердске: собственники отказываются голосовать

По словам жителей дома №40 по ул. Ленина, в их подъездах можно снимать фильмы ужасов

Разрушаются подъезды в общежитии в центре Бердска. Как говорят жители дома №40 по ул. Ленина, УК отказывается проводить ремонт, так как в доме много неплательщиков.

Разрушаются подъезды общежития в Бердске: собственники отказываются голосовать

— У нас подъезды в ужасном состоянии. Проходил капремонт — поменяли только канализационные трубы, и то не все, перекрыли крышу. Все остальное стоит. В нашей управляющей компании «Вербена» сказали, что мы ремонт подъезда должны делать за свой счет, так как у нас есть неплательщики. Но деньги за капремонт с нас требуют. Люди платят за него. И нам еще говорят — делайте за свой счет. Ремонт в секции мы сделали за свой счет. Это понятно, мы там живем. Но подъезд — это общее имущество. Зачем мы тогда сдаем деньги за капремонт? — возмущалась жительница дома №40 по ул. Ленина Светлана Архипова.

Разрушаются подъезды общежития в Бердске: собственники отказываются голосовать

По словам директора УК «Вербена» Ирины Деминцевой, собственникам нужно как минимум проголосовать за ремонт подъездов и утвердить сметы.

Разрушаются подъезды общежития в Бердске: собственники отказываются голосовать

— Мы выходили несколько раз на собрания, но никто не голосует, — отметила Ирина Деминцева.

Жители дома №40 по ул. Ленина за последние несколько месяцев уже несколько раз попадали в сложные ситуации.

Опасаясь трагедии, они в октябре 2018 года обратились в «Курьер. Среда. Бердск». Рассказали, что после капитального ремонта бывшего общежития в 2017 году в кухнях и комнатах текут батареи и трубы отопления, искрит электропроводка.

— Электропроводка в кухне искрит, провода торчат. Стены то ведь у нас картонные, тонкие, в случае пожара мы выгорим все. Да и трубы текут, мы баночки подставляем, чтоб в них вода стекала. В управляющую компанию мы обращались и год назад и недавно, непосредственно к директору. Она заявила, что это все платные услуги, оплачивайте, мол, и мы вам все сделаем. Я вот не могу понять — за что мы платим вообще? Подъезд у нас сто лет не ремонтировался, даже почтовых ящиков нет. Стены посыпались. Своими силами подъезд убираем, поддерживаем чистоту. Как в древние времена живем. Года три назад ведь все было бесплатно, — недоумевал Олег Захаров.

В январе этого года жители дома пожаловались, что козырек над вторым подъездом вот-вот рухнет на головы людей: часть бетонной плиты уже развалилась, крошка, где поменьше, где побольше, падает вниз. Люди опасались за свои жизни и жизни своих детей.

Как пояснили в УК «Вербена», жители не обращались в управляющую компанию по поводу опасного козырька. И добавили, что он не представляет опасности. Второй козырек, который находился в аварийном состоянии, УК отремонтировала за свой счет. На ремонт другого должны собрать деньги собственники жилья — 45 тыс. рублей.

Была и другая проблема. Подолгу приходилось спускать холодную воду из крана с горячей водой. И возмущались, что за эту холодную воду платят, как за горячую. Жаловались, что УК не предпринимает никаких действий для устранения проблемы.

Ситуацию по проблеме с горячей водой в доме №40 по ул. Ленина пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Деминцева:

— В первом подъезде по одному стояку была проблема, там был подмес воды. Подмес воды в неисправном смесителе в комнате. Мы эту причину нашли. Но смеситель в комнате — не моя зона ответственности. Мы просили поменять или не включать смеситель хозяйку жилья. Что я еще могу сделать? Я не могу приходить к кому-то в дом и менять смеситель за свои деньги. И еще вопрос: впустят ли меня туда? — возмутилась Деминцева.


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(1) Комментарий

  1. Ганс

    Общаги атевизм, на южном много места, можно построить белокаменный 2.0 и расселить людей.

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