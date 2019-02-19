Экс-мэр игнорирует вопросы жителей Бердска

Дважды «Курьер. Среда. Бердск» отправлял запрос в отделение Пенсионного Фонда по Новосибирской области, адресованное его руководителю Александру Терепе. И дважды не дождался ответа. Нынешний руководитель ПФ по Новосибирской области и бывший глава Бердска не отвечает: почему было принято решение о продаже земельного участка в частные руки с кадастровой стоимостью почти в 2 млн рублей.

В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что вопрос не относится к нынешней компетенции Александра Григорьевича, а посему, ответ на волнующие вопросы бердчан, «Курьер. Среда. Бердск» не дождется.

Стоит отметить, что последний запрос в адрес Терепы был направлен 30 января. Однако Александр Григорьевич нарушил ст. 40 закона о СМИ, не предоставил запрашиваемую информацию в семидневный срок.

Напомним, что объявление о продаже земельного участка на месте бывшего водозабора по адресу: Зеленая роща, 13, вновь смутило бердчан. Горожанин Вячеслав обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться, почему муниципальная земля площадью 15 464 квадратных метра выставлена на продажу.

Как выяснилось, земля с кадастровой стоимостью 1 748 050 рублей уже давно не принадлежит Бердску, а находится в частных руках. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в администрации Бердска.

-Согласно договору купли-продажи земельного участка №693-д от 14 мая 2009 года, выкупная цена земли составила 208 626 рублей, — ответили на запрос редакции бердские чиновники.

Разрешенное использование земельного участка — размещение объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. У земли вдоль береговой линии за 9 лет побывало немало хозяев, но по всей видимости разрешенный вид использования земли не позволял им пользоваться ею по своему усмотрению. В следствие чего принималось решение о ее продаже.

«Курьер. Среда. Бердск» попытался выяснить, кем и почему было принято решение о продаже лакомого земельного участка, ранее принадлежавшего «Водоканалу», который позже вместе со своими водозаборами вошел в состав нового муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг». Бывший директор Комбината Николай Леванов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что во время совершения сделки купли-продажи он уже не работал на предприятии.

Да и депутат Елена Белова, которая многие годы входила в городской земельный комитет , рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решение о продаже этого земельного участка было принято без их ведома и согласия.

Поведать о том, почему было принято решение о продаже земельного участка с кадастровой стоимостью в почти в 2 млн рублей, мог только бывший глава Бердска Александр Терепа. «Курьер. Среда. Бердск» дозвонился до секретаря и пресс-службы нынешнего руководителя Пенсионного фонда Новосибирской области 24 декабря. Однако в пресс-службе сослались на высокую занятость Терепы и посоветовали обратиться к нему с письменным запросом, что и было сделано в тот же день. Спустя два месяца Александр Терепа так и не смог ответить на вопрос, волнующий тысячи бердчан.