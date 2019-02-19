Реже стали заключать браки россияне за пять лет

В России за пять лет стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные Минюста, с которыми ознакомился RT.

Как отмечается, в 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21% меньше показателя 2013 года (1 226 353).

Тенденция характерна и в отношении 2017 года, когда было заключено 1 049 224 брака (почти на 8% больше, чем в 2018 году).

Кроме того, сократилось и число разводов. Так, в 2013 году было 696 688 разводов, тогда как в 2018-м — 613 042 (на 12% меньше).

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов полагает, что сокращение числа браков может иметь демографические причины.

«Нынешние молодые люди, условно 20—30 лет, — это те, кто родился как раз в тяжёлые 1990-е годы, когда у нас был колоссальный провал по рождаемости. Соответственно, сегодня самих молодых людей (как мужчин, так и женщин) просто физически меньше», — сказал Крупнов в беседе с RT.

Ранее в России предложили сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.

В сентябре 2018 года сообщалось, что число расторгаемых браков за последние десять лет сократилось в России на 15%.

Источник: RT