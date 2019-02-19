Закрывать супермаркеты на выходные в России предложил сенатор

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Об этом парламентарий заявил Агентству городских новостей «Москва».

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу — прим. Агентства «Москва») крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», — сказал Кондратьев.

При этом сенатор добавил, что магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки работают и на выходных.

Источник: mskagency.ru