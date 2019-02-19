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Закрывать супермаркеты на выходные в России предложил сенатор

Предлагают перенять опыт западных стран и пользоваться небольшими магазинами шаговой доступности.

19.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Закрывать супермаркеты на выходные в России предложил сенатор

В маленьких магазинчиках не всегда большой ассортимент продуктов

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Об этом парламентарий заявил Агентству городских новостей «Москва».

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу — прим. Агентства «Москва») крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», — сказал Кондратьев.

При этом сенатор добавил, что магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки работают и на выходных.

Источник: mskagency.ru


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(10) Комментариев

  1. Иван

    Для начала зарплату сделайте как на западе.

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Аноним

      вот своло……..,Только в входные дни большинство работающих людей могут выехать в Ашаны и пр. супермаркеты и отовариться на неделю. Там дешевле и ассортимент больше. В одном месте можно взять практически все что нужног

      Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Можно думу и сенаторов закрыть,больше пользы будет

    Thumb up 14 Thumb down 1

  3. Амбросия

    Вот кому нравится как на Западе, тот пусть туда и едет жить.
    Задолбали! Кондратьеву видно заняться в Федерации нечем.
    «Наука, образование, культура»-а магазины, к компетенции чего, простите, относиться? Чего свой нос сует, где его не касается.Ему не нравиться, так «не ходи по магазам в выходные, сиди как, в Германии дома,пей пивко с колбасками».
    .

    Thumb up 11 Thumb down 0

  4. Аноним

    Ну коль перенимать опыт соседних стран то супермаркеты на выходные это в последнюю очередь. В первую очередь смертную казнь в отношении коррупционеров у китайцев господин сенатор нужно перенять. Потом казнить из ваших тысячи две. А потом посмотрим на ваш мыслительный процесс :-D

    Thumb up 15 Thumb down 1

  5. Наблюдательная

    Да,уж! Видела фото этого сенатора, наверно кг на 150 потянет.Ему точно, не только в выхи, но и в остальные дни, опасно в магазин ходить.Лучше бы своей «наукой,культурой,и образованием» занялся , т.е. своей непосредственной работой. А если боится в выходные нажираться, так пусть скотчем свой рот заклеит.

    Thumb up 9 Thumb down 0

  6. Птенец

    А вот давайте уже не будем больше ничего у Запада перенимать! Пусть лучше Запад у нас что-нибудь ….(господи помилуй, оговорочка по Фрейду получилась), пик,пик -уже поимели.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  7. Аноним

    А что, нам все как на Западе уже сделали: убили промышленность, разрушили сельское хозяйство, продовольствие все импортное, из импортного сырья, и т.д. Как на Западе, перераспределили все ресурсы принадлежащие народу (недра природные,нефть, золото,уголь,аллюминий,газ ит.д.), в частные особоприблеженные руки, и заставили нас поверить, что все это сделано нам во благо, что они о нас заботятся, даже решили пенсии наши перераспределить, а то не знают уже как жизнь нам улучшить. Себе то они ее улучшили, на несколько своих поколений вперед. А я думаю чего это по всей стране закрываются больницы, в Москве 12 роддомов закрыли, так это потому, что лечить скоро будет некого. А с «такими» продуктами в магазинах, нас на долго не хватит.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  8. Аноним

    На выходные лучше закрывать сенаторов в супермаркете монетка. И следить за тем чтобы с собой еду не брали. И снимать шоу :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Аноним

    Идиотизм…
    В наших магазинах всё сгниет за два дня !
    И так продукты неизвестно какого качества, ещё и пусть два дня в магазине портятся ?
    Да, сами магазины разорвут на клочки такого подавателя идей!

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