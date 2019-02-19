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Закрывать супермаркеты на выходные в России предложил сенатор
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Для начала зарплату сделайте как на западе.
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вот своло……..,Только в входные дни большинство работающих людей могут выехать в Ашаны и пр. супермаркеты и отовариться на неделю. Там дешевле и ассортимент больше. В одном месте можно взять практически все что нужног
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Можно думу и сенаторов закрыть,больше пользы будет
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Вот кому нравится как на Западе, тот пусть туда и едет жить.
Задолбали! Кондратьеву видно заняться в Федерации нечем.
«Наука, образование, культура»-а магазины, к компетенции чего, простите, относиться? Чего свой нос сует, где его не касается.Ему не нравиться, так «не ходи по магазам в выходные, сиди как, в Германии дома,пей пивко с колбасками».
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Ну коль перенимать опыт соседних стран то супермаркеты на выходные это в последнюю очередь. В первую очередь смертную казнь в отношении коррупционеров у китайцев господин сенатор нужно перенять. Потом казнить из ваших тысячи две. А потом посмотрим на ваш мыслительный процесс
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Да,уж! Видела фото этого сенатора, наверно кг на 150 потянет.Ему точно, не только в выхи, но и в остальные дни, опасно в магазин ходить.Лучше бы своей «наукой,культурой,и образованием» занялся , т.е. своей непосредственной работой. А если боится в выходные нажираться, так пусть скотчем свой рот заклеит.
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А вот давайте уже не будем больше ничего у Запада перенимать! Пусть лучше Запад у нас что-нибудь ….(господи помилуй, оговорочка по Фрейду получилась), пик,пик -уже поимели.
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А что, нам все как на Западе уже сделали: убили промышленность, разрушили сельское хозяйство, продовольствие все импортное, из импортного сырья, и т.д. Как на Западе, перераспределили все ресурсы принадлежащие народу (недра природные,нефть, золото,уголь,аллюминий,газ ит.д.), в частные особоприблеженные руки, и заставили нас поверить, что все это сделано нам во благо, что они о нас заботятся, даже решили пенсии наши перераспределить, а то не знают уже как жизнь нам улучшить. Себе то они ее улучшили, на несколько своих поколений вперед. А я думаю чего это по всей стране закрываются больницы, в Москве 12 роддомов закрыли, так это потому, что лечить скоро будет некого. А с «такими» продуктами в магазинах, нас на долго не хватит.
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На выходные лучше закрывать сенаторов в супермаркете монетка. И следить за тем чтобы с собой еду не брали. И снимать шоу
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Идиотизм…
В наших магазинах всё сгниет за два дня !
И так продукты неизвестно какого качества, ещё и пусть два дня в магазине портятся ?
Да, сами магазины разорвут на клочки такого подавателя идей!
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