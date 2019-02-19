Электричка задавила насмерть 30-летнюю женщину в Новосибирске

В Новосибирской области проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Под колеса поезда попала 30-летняя женщина на станции Инская Первомайского района Новосибирска.

Предварительно следователями установлено, что 17 февраля около 21 часов 47 минут местного времени на станции Инская электропоездом «Новосибирск-Курундус» смертельно травмирована жительница Тогучинского района Новосибирской области. Женщина неожиданно вышла на железнодорожные пути, по которому следовал железнодорожный состав.

Машинист принял меры экстренного торможения, но они не позволили избежать наезда, женщина скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

-Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в очередной раз обращает внимание граждан: железная дорога является источником повышенной опасности для жизни и здоровья. Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, — рассказали в ведомстве.