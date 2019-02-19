Заявлявший о рейдерском захвате гендиректор вновь возглавил «Мастер и К» в Бердске

Бывшая сотрудница компании «Мастер и К» Елена (имя вымышлено — прим. ред) обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 февраля, сообщив, что в компании новые кадровые перестановки. На пост генерального директора вернулся Игорь Полозков, сообщавший «Курьер. Среда. Бердск» в ноябре прошлого года, что компанию преднамеренно банкротят.

Не платят зарплату уволенным работникам «Мастер и К»

Елена заверила: «Курьер. Среда. Бердск» информируют недостоверными сведениями, а истинное положение работников «Мастер и К» весьма плачевно.

— У нас не просто сократили 32 сотрудников, перед ними поставили ультиматум: либо увольнение по собственному желанию и полный расчет, либо ожидание банкротства и потеря не только работы, но и заработанных денег. Конечно, многие испугались, уволились добровольно. Теперь им приходится ждать зарплату за декабрь, но ее не выдают. Все счета арестованы, чтобы получить зарплату за январь, мы писали заявление в банке, просили перечислить нам деньги. Три дня прошли, а денег нет, — сообщила бердчанка, пожелавшая остаться инкогнито.

Елена предполагает, что руководство компании ведет своеобразную игру, цель которой — банкротство предприятия. Так, бердчанку заинтересовал тот факт, что в конце прошлого года должность гендиректора предприятия занял Сергей Алейников, но с февраля 2019 года его место вновь занял уволенный Игорь Полозков. Из «Мастер и К» уволился и Федор Миллер, который числится в списке ответчиков по иску банка «Левобережного».

Нынешний руководитель предприятия подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что вернулся в «Мастер и К», обещал рассказать, чем вызвано такое решение, но чуть позже. Однако в тот же день перестал отвечать на звонки «Курьер. Среда. Бердск».

Елена вошла в список уволенных по принуждению сотрудников. Однако она уверена, что правоохранители не помогут ей получить зарплату за декабрь. Женщина сообщила, что в трудовом договоре есть пункт, который гарантирует работникам предприятия при увольнении чистую зарплату, без премий и надбавок.

— Это просто копейки! Я не готова так рисковать. Я работала по 12 часов, по две смены, с ног валилась. Если я обращусь в прокуратуру, то могу остаться без своих денег, — опасается бывшая сотрудница «Мастер и К».

Виновных привлекут к уголовной ответственности

Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 февраля, что прокурорская проверка в отношении компании «Мастер и К» продолжается. Поводом послужили несколько обращений по факту невыплаты заработной платы от более смелых бывших коллег героини нашего материала.

— Мы применим полный спектр всевозможных мер по отношению к предприятию «Мастер и К». В свое время подобная ситуация была в компании «Сибирские медицинские технологии». Мы долго ею занимались, но в итоге добились всеми законными способами того, чтобы люди получили свои деньги. Горе-собственники доводят предприятие до такой ситуации, нарушая права людей. Информация о банкротстве предприятия не подтверждается, она блуждает на уровне слухов. У меня есть информация о попытках руководства сохранить предприятие. Мы будем выяснять все обстоятельства в рамках проверки, разглашать пока что их я не могу. Бывает на предприятии происходит унификация или сокращение. Вопрос в том, что нужно сохранять права работников, конституционные, трудовые, уведомить об увольнении заблаговременно, выдать все расчеты, предусмотренные трудовым и коллективным договорами и Трудовым кодексом. Социальные гарантии должны быть обеспечены, чтобы люди в поисках работы могли кормить свою семью, имели возможность прожить. Если этого не делается, то виновные будут наказаны. Это не эфемерные личности, мы их всех знаем. Если будут основания, то виновные будут привлечены к уголовной ответственности, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Роман Сивак.

Полмиллиарда долгов «Мастер и К»

О многомиллионных долгах и исках по договору займа ПАО «Сбербанк» и банка «Левобережного» к производственной компании «Мастер и К», а также ряду других ответчиков «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова в конце января.

Так, иск на 460 792 945, 78 рублей к ответчикам Захарову Б. Г., Клинкову А. С., Клинкову С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК» Сбербанк предъявил 3 декабря 2018 года.

Другой иск к бердской производственной компании «Мастер и К», выпускающей двери и стеновые панели, ее владельцам и ряду других предприятий, равный 67 333 728 рублей, поступил в городской суд 18 декабря.

Иск о взыскании суммы по договору займа, равному 11 693 481 рублей, предъявленный банком «Левобережным» к Миллеру Ф.Ф., ООО «Центр комплектации мастер», ООО «Мастер и К», а также Игорю Полозкову, который являлся гендиректором фирмы, поступил в суд 26 декабря 2018 года.

Банки взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными.

А был ли рейдерский захват?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволенный в конце 2018 года директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия. Рабочие «Мастер и К» рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что их принудительно отправляют в административный отпуск.

-То, что Клинков воюет с инвесторами, в первую очередь касается работников предприятия. Причиной принудительного отпуска называлась передача материальных ценностей между инвесторами. Вероятнее всего, в службу занятости за три дня до этого, как положено по законодательству РФ, руководство не сообщало. Время простоя по Трудовому кодексу РФ оплачивать тоже никто не собирается, а это не менее 2/3 от средней заработной платы. И это далеко не первый такой случай, просто потом дадут подписать административный отпуск на пять дней. И при Полозкове (уволенный недавно директор «Мастер и К» — прим. ред.) было то же самое, но тогда не было материалов для работы производства, — рассказывал в начале декабря 2018 года «Курьер. Среда. Бердск» работник «Мастер и К», пожелавший остаться инкогнито.

Накануне анонимного обращения сотрудника компании в «Курьер. Среда. Бердск», владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверял «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верят в предприятие. Мы все эти операции будем проводить на следующей неделе. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.

От редакции: В «Курьер. Среда. Бердск» часто обращаются люди с просьбой о помощи, считающие себя обманутыми. Некоторые из них, доказывая свою правоту, шли до конца, не боясь бороться за свои права. Как правило, герои, которые робели перед жизненными трудностями, теряли свои деньги, время и силы. Редакция призывает не молчать и обращаться в правоохранительные органы за защитой своих прав.