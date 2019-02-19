Ассоциацию дачников создадут в Бердске

Трудно справляться только своими силами одному садовому обществу в Бердске. Поэтому дачники уже давно созрели для создания в городе ассоциации садоводов. Чтобы решать все проблемы сообща.

— Мне кажется, что Бердск единственный город, где нет ассоциации садоводов. Чтобы создать ее, необходимо желание дачников. Весной пройдут собрания в бердских садовых обществах, и одним из вопросов председатели должны поставить на голосование вопрос о вхождении в состав бердского городского общества садоводов. У нас 42 общества, сколько обществ захочет, столько и будет объединяться, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель СНТ «Слава», депутат горсовета депутатов Сергей Белов.

По мнению Сергея Белова, объединение необходимо для решения общих вопросов. Каждое общество не может свои проблемы решить в индивидуальном порядке. Очень много вопросов нужно решать на уровне министерства сельского хозяйства, министерства транспорта. Например транспортную развязку, водоснабжение, электроснабжение.

— У нас одни и те же проблемы. А сообща они проще решаются. Проще выйти на представителей органов власти. Представьте, разве может замглавы Захаров каждый раз принимать у себя 42 общества по одним и тем же вопросам. Тем более, вести диалог с одним-двумя представителями обществ, — отметил Белов.

Сергей Белов 20 лет является председателем СНТ «Слава». За это время в садовом обществе было много чего сделано: есть вода, электричество, дороги и их продолжают строить. Приходилось объединяться с другими дачными обществами для строительства водовода. Пять садовых обществ его строили.

— Один в поле не воин. И освещение легче делать сообща, и газификацию. От создания ассоциации дачников никуда не уйти, — отметил Сергей Анатольевич.

В этом году дачников ждут большие перемены. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года в силу вступил новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях.

По новому закону из форм объединений дачников остались только две: садоводческое и огородническое товарищество. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических – выращивать овощи и фрукты.

С 1 января прописаться на даче можно по закону. А не так, как раньше — по решению суда. Но только в капитальном строении с коммуникациями. В садовом домике вас никто не пропишет. Жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес. В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя. И, увы, его могут заставить снести. Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, – это свидетельство о праве собственности на землю. Этот документ менять не нужно.

Дачников ждут серьезные изменения: не будет вступительных, паевых, дополнительных взносов, общих собраний в форме уполномоченных, наличных платежей в кассу СНТ, выдачи председателем доверенности на право голосования. За неуплату взносов всего за два месяца вас могут даже исключить из товарищества. К тому же платить взносы придется всем, в том числе и тем, кто не является членом дачного общества.