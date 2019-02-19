Топ-20 лучших смартфонов в мире

Авторитетное издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших в мире смартфонов, в который вошли 20 моделей различных производителей — американских, китайских и корейских.
Первое место неожиданно досталось смартфону OnePlus 6T — он работает на бывшем флагманском чипе Snapdragon 845 и поддерживает чистый Android. В России цены на базовую модель аппарата начинается от 27 тысяч рублей.
Второе место занял Apple iPhone XR, у которого отметили большой экран и топовые характеристики (от 66 тысяч рублей у официальных поставщиков). На третье место авторы рейтинга поместили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL (в России официально не продаются). Четвертое и пятое места достались Samsung Galaxy Note9 и флагманам от Apple — iPhone XS и iPhone XS Max (от 81 и 90 тысяч рублей соответственно).
Также в рейтинг вошли следующие модели: LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, LG G7, игровой Razer Phone 2, HTC U12+, Galaxy S8 и S8 Plus, iPhone 7 Plus, Motorola Moto G6, Motorola Moto Z3 и BlackBerry Key2.
Самым дешевым смартфоном в списке стал Motorola Moto G6 — в США его стоимость составляет около 180 долларов, в России устройство можно купить по цене около 15 тысяч рублей. Самый дорогой — iPhone XS Max.
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