Украина хочет запретить прокат российского фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от проката российского фильма «Т-34». Соответствующий пост опубликован в Facebook дипмиссии.
По мнению дипломатов, фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».
Посольство поблагодарило представителей украинской общины в США, которым «удалось остановить показы фильма «Т-34″ в их городах», а также призвало «других активистов» присоединиться к этому процессу.
Также дипмиссия опубликовала список американских кинотеатров, где запланирован показ российской картины.
Премьера «Т-34» состоялась 1 января. По сюжету, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.
Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года.
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Пора уже снять сериал про галушки в сметане. Пусть наслаждаются.
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