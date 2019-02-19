Грузовик раздавил 13 человек из свадебной процессии в Индии

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 15 получили ранения в результате наезда грузовика на свадебную процессию в индийском штате Раджастхан, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в деревне Амбавали (Ambawali), округ Пратапгарх. Свадебная процессия шла по обочине вдоль шоссе, когда в людей врезался грузовик.

Как сообщает телеканал, пострадавшие, среди которых невеста, были доставлены в больницу. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Источник: РИА Новости