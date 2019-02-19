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27 ударов ножом за отказ снизить цену на пошив шапки получила портниха в Черепанове

После убийства 60-летней женщины рецидивист похитил у нее деньги, видеокамеру и продукты. Подозреваемый задержан СК.

19.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
27 ударов ножом за отказ снизить цену на пошив шапки получила портниха в Черепанове

«Клиент» напал с ножом

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту совершения убийства 60-летней женщины.

По данным следствия, 17 февраля около 23 часов, потерпевшая находилась в своем доме по ул. Урицкого в Черепаново Новосибирской области. В указанное время к ней пришел 45-летний житель города Черепанова с намерениями добиваться снижение цены за пошив шапки и перчаток, на что женщина отказала покупателю.

-Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес 3 удара в область груди и 24 в область спины. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Кроме того, после совершения убийства, мужчина похитил из дома денежные средства, видеокамеру и продукты питания, — рассказали в региональном управлении СКР.

Следствием установлено, что подозреваемый ранее был судим за совершение убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.


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