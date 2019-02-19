27 ударов ножом за отказ снизить цену на пошив шапки получила портниха в Черепанове

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту совершения убийства 60-летней женщины.
По данным следствия, 17 февраля около 23 часов, потерпевшая находилась в своем доме по ул. Урицкого в Черепаново Новосибирской области. В указанное время к ней пришел 45-летний житель города Черепанова с намерениями добиваться снижение цены за пошив шапки и перчаток, на что женщина отказала покупателю.
-Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес 3 удара в область груди и 24 в область спины. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Кроме того, после совершения убийства, мужчина похитил из дома денежные средства, видеокамеру и продукты питания, — рассказали в региональном управлении СКР.
Следствием установлено, что подозреваемый ранее был судим за совершение убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР.
В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10