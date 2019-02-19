Сильная метель накроет трассу Р-256 и Бердск в ближайшие часы

По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Во избежание аварий и других происшествий, спасатели МЧС России поделились основными правилами передвижения на автотранспортных средствах в непогоду.

Соблюдение безопасной дистанции между автомобилями, контроль над скоростью передвижения (особенно при приближении к участкам со снежными переметами), избежание резких маневров – то, что нужно помнить водителям при выезде на дорогу. В период неблагоприятных погодных условий, новичкам и водителям с детьми рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

Под действием осадков, возможно отложение мокрого снега на рекламных щитах и проводах, который при сильном ветре может падать на автомобили и головы прохожих. Так же из-за сильного ветра возможно падение слабо закрепленных конструкций, деревьев, кровель крыш, поэтому парковать машины возле данных объектов не рекомендуется.

В сильную метель видимость на водоеме значительно снижается, поэтому не уходите далеко от берега или вовсе откажитесь от выходов на реки, озера и водохранилище. Не пересекайте водоемы по льду на автомобилях вне санкционированных ледовых переправ. На Новосибирском водохранилище в Ордынском районе действуют ледовые переправы «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка».

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей позвоните по телефону 101 или 112 (в том числе с мобильных устройств).