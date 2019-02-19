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Задержан врио главы подмосковного Дзержинского

Сергея Грибинюченко подозревают в должностном преступлении. В задержании чиновника участвовала ФСБ.

19.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Задержан врио главы подмосковного Дзержинского

Официальных комментариев о задержании чиновника пока нет

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

«Врио главы города Дзержинского Московской области Сергей Грибинюченко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в должностном преступлении», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Грибинюченко — врио главы Дзержинского с 25 января, до этого он был главой Пушкинского муниципального района Московской области. Бывший глава Балашихинского городского округа Подмосковья Евгений Жирков, покинувший пост на фоне скандала с полигоном бытовых отходов «Кучино», стал и.о. руководителя Пушкинского района. Грибинюченко тогда добровольно досрочно сложил с себя полномочия главы района.

Источник: ТАСС


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