На отправку 200 граммов мусора для Медведева пожалела 150 рублей пенсионерка из Бердска

Не отправила пакетик с 200 граммами мусора, собранного за месяц, премьер-министру Дмитрию Медведеву пенсионерка Нелли Лысенко. Пожалела отдавать за посылку 150 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Нелли Лысенко собирала мусор весь январь. И набрала целых 200 граммов. Основные отходы составили луковая шелуха да упаковка от пельменей. Бердчанка отправилась в мэрию, чтобы там растолковали ей, почему за эти треклятые 200 граммов мусора она должна заплатить 92 рубля. Но ей там на этот вопрос не ответили. Сказали, что может, когда-то ей придется выбросить диван или бытовую технику. И это тоже учитывается.

— Да в моем доме только и есть, что шкаф, диван и холодильник. Выкидывать я их не буду — только ремонтировать, если выйдут из строя, — возмущалась Нелли Ивановна.

Пенсионерка призналась, что не раньше, не сейчас она не накапливала много мусора. Ту же яичную скорлупу толкла, а потом увозила на дачу и использовала в качестве удобрения. Косточки, оставшиеся от супа, отдавала бездомным собакам.

Тогда Нелли Ивановна решила отправить мусор Дмитрию Медведеву, чтобы он увидел, сколько его собирают пенсионеры.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нелли Лысенко 19 февраля, пакет с мусором все еще хранится у нее дома.

— Я пошла на почту отправить посылку, а мне сказали, что это стоит 150 рублей. Дойдет до Медведева эта посылка или нет — неизвестно. А деньги будут потрачены. Посоветовали: лучше оплатите этими деньгами мусор за следующие месяцы. Я с этим пакетиком обошла все организации. В том числе заходила и к представителю регионального оператора. Она мне сказала, что от них ничего не зависит. Какое им пришло распоряжение, та сумма и те килограммы у них и замерены, — сообщила Нелли Ивановна.

Пенсионерка не собирается останавливаться в борьбе за свои права и права ее поколения. Намерена с острым вопросом обратиться к членам бердской общественной палаты. И надеется попасть в приемную губернатора Андрея Травникова.

— Я хочу, чтобы был референдум. В бердской горадминистрации мне сказали, что это им неподвластно. Губернатор решает вопрос о референдуме. Хочу спросить у него, согласен ли он с нормативом и тарифом за мусор. Хочу приехать туда со своим пакетиком с мусором, — отметила бердчанка.

По словам Нелли Ивановны, ее поддерживают многие бердчане.

— Все сказали, какая я молодец, но никто не встал со мной возле администрации и не попротестовал. Перед тем, как отправить посылочку, я пошла в прокуратуру и спросила, что мне за это грозит. Будут ли против меня применять какие-то санкции. Потому что человеку, который сжег колесо, сначала 15 суток предъявили, а потом заменили на штраф в 1100 рублей. Мне сказали, что мне ничего не будет, так как я отстаиваю свои гражданские права. Я еще могу ходить, а многие мои сверстники ходят с тросточками, еле двигают ногами. Я не за себя, я за все свое поколение отхаживаю, — подчеркнула 73-летняя Лысенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсчет мусора вел спикер бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин. Он сообщил, что на каждого члена его семьи он составил не более 800 граммов в день.