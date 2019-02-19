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Посоветуйте! Есть ли смысл дарить на 23 февраля электробритву?

Ну и от женщин тоже было бы интересно услышать мнение, пользуются ли в окружении мужчины электробритвой!?

19.02.2019 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ириска:

Мужчины, дорогие, очень нужен ваш совет!!!

Близится 23-февраля и хотелось бы услышать ваше компетентное мнение на тему электробритвы !!!

Есть ли смысл её брать??
Качественно ли она бреет??

Ну и от женщин тоже было бы интересно услышать мнение, пользуются ли в окружении мужчины электробритвой!?

Заранее спасибо за ответ!!



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(5) Комментариев

  1. Александр Бородач

    Конечно же, есть. Я, например, с удовольствием получил бы в подарок хорошую и дорогую электробритву.

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  2. a.danilov

    сугубо личное мнение, из опыта эксплуатации.
    Должна быть с автономным питанием, с возможностью «влажного» бритья и желательно(хотя и не обязательно) с регулировкой высоты лезвий.
    Автономность- чтобы с собой можно было брать.
    «Мокрое» бритье- потому что разница между «сухим» значительная. На сухую- это к вечеру уже щетина. С пеной- бреет как станком примерно- от суток до полутора хватает.
    регулировка высоты- чтобы можно было легко сбрить щетину нескольких дней.

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  3. Вадим

    Выясните, пользуется ли мужчина электробритвой вообще…

    Я, к примеру, всю жизнь пользуюсь станком и не представляю что делать с электробритвой. Если мне кто-нибудь её подарит то она ТОЧНО будет лежать на складе ненужных вещей-на лоджии))

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  4. Аноним

    Сорри, но вопрос и опрос просто глупейшие!
    Это сугубо индивидуально: кто то предпочитает электробритвы, а кто-то лезвия.
    Голосованием тут ничего не решишь…
    Автор не знает своего мужчину, которому собирается дарить такой подарок?
    Если так, то подарите лучше сертификат — сам выберет чего захочет

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