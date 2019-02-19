Посоветуйте! Есть ли смысл дарить на 23 февраля электробритву?

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Конечно же, есть. Я, например, с удовольствием получил бы в подарок хорошую и дорогую электробритву.
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сугубо личное мнение, из опыта эксплуатации.
Должна быть с автономным питанием, с возможностью «влажного» бритья и желательно(хотя и не обязательно) с регулировкой высоты лезвий.
Автономность- чтобы с собой можно было брать.
«Мокрое» бритье- потому что разница между «сухим» значительная. На сухую- это к вечеру уже щетина. С пеной- бреет как станком примерно- от суток до полутора хватает.
регулировка высоты- чтобы можно было легко сбрить щетину нескольких дней.
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Выясните, пользуется ли мужчина электробритвой вообще…
Я, к примеру, всю жизнь пользуюсь станком и не представляю что делать с электробритвой. Если мне кто-нибудь её подарит то она ТОЧНО будет лежать на складе ненужных вещей-на лоджии))
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Сорри, но вопрос и опрос просто глупейшие!
Это сугубо индивидуально: кто то предпочитает электробритвы, а кто-то лезвия.
Голосованием тут ничего не решишь…
Автор не знает своего мужчину, которому собирается дарить такой подарок?
Если так, то подарите лучше сертификат — сам выберет чего захочет
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Ха-ха!
https://ic.pics.livejournal.com/microbov/84181667/4679/4679_original.png
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