Посоветуйте! Есть ли смысл дарить на 23 февраля электробритву?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Мужчины, дорогие, очень нужен ваш совет!!!

Близится 23-февраля и хотелось бы услышать ваше компетентное мнение на тему электробритвы !!!

Есть ли смысл её брать??

Качественно ли она бреет??

Ну и от женщин тоже было бы интересно услышать мнение, пользуются ли в окружении мужчины электробритвой!?

Заранее спасибо за ответ!!





