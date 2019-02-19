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Сегодня у нас большой праздник — нам 10 лет!

За 10 лет агентство №301 PPF в Бердске прошло большой путь.

19.02.2019 Нет комментариев

Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
За 10 лет агентство №301 в Бердске прошло большой путь. Сформировалась замечательная команда профессионалов своего дела, ответственных, преданных и внимательных к клиентам и их нуждам. Вы помогаете жителям города в трудных ситуациях, благодаря вам семьи сохраняют благополучие и стабильность, что бы ни случилось.
От лица компании благодарю вас за вклад в распространение идеи страхования жизни, за то, что все эти годы вы с нами, а ваше стремление к активной работе только растет.
Желаю вам удачи во всех начинаниях, новых побед и дальнейшего процветания.
Вит Седлачек
председатель совета директоров
PPF Страхование жизни
Анатолий Москвитин
директор агентства №301
PPF Страхование жизни
Дорогие бердчане!
Сегодня у нас большой праздник - нам 10 лет!
У нас - это не только у тех, кто связал свою судьбу с профессиональной деятельностью в бердском агентстве №301 страховой компании PPF Страхование жизни. Это праздник и у более чем 3 тыс. бердчан, доверивших защиту жизни и здоровья своей семьи нашей компании.
Кто же мы? Мы представляем в Бердске наиболее быстро развивающуюся страховую компанию России.
В этом номере несколько высказываний наших финансовых консультантов, прочитав которые вы поймете, что здесь нет случайных людей. Здесь только те, кто искренне любит свое дело. Те, кто с огромным желанием готов помочь своим клиентам в трудную минуту.
Вы поймете, что мы искренне любим свою
компанию. И прежде всего за то, что она каждым своим движением обращена навстречу клиентам. И дело не только в том, что большинство выплат производится за несколько дней, хотя, конечно, это очень важно. Еще важнее другое. Компания внимательно слушает запросы клиентов и каждый год расширяет продуктовую линейку.
Сегодня мы готовы предложить продукты на любой, самый взыскательный вкус, для людей с самым разным уровнем дохода. В последние годы появились программы, защищающие материнство, женское здоровье, здоровье пожилых людей, программы, доступные для молодежи. Сегодня есть программы, в страховые события которых входят смертельно опасные заболевания, такие как
рак, инфаркт, инсульт и другие (всего 27 заболеваний). Особое внимание компания уделяет вопросам пенсионного страхования.
В этом номере лишь некоторые высказывания наших клиентов, прочитав которые вы поймете, что ради этого стоит жить и работать здесь, в этой компании, с этими коллегами, с этим руководством.
Наше агентство занимает достойное место в ряду почти 100 агентств России не только потому, что здесь прекрасные, высококвалифицированные финансовые консультанты и менеджеры. Бердск - очень умный город. Здесь много людей, которые научились планировать свое будущее. Мы всегда рядом, дорогие бердчане! Мы всегда готовы протянуть вам руку помощи.
Мне, как и многим, в трудные 90-е годы пришлось принимать непростое решение, где и чем заниматься. Идея о работе в страховании пришла неожиданно. Но, как показало время, оказалась судьбоносной. Работала всего в двух крупных компаниях. Многолетний опыт, приобретенный в этих компаниях, пригодился, когда мне предложили место старшего регионального директора в крупнейшей европейской компании, которая начала активно развивать свой бизнес на территории нашей страны. Это был 2008 год.
Первоначальная задача, которая стояла передо мной, - это открытие новых агентств в городах с населением от 300 000 человек и более. По секрету скажу, что это ограничение меня нисколько не смутило, и я в этот список Бердск поставила на 1-е место. Я точно знала, что в городе с населением в 90 000 человек уже есть слаженная команда профессионалов, которые работали со мной все эти годы. Вопрос был только в том, чтобы убедить руководство компании в состоятельности данного проекта на территории маленького города. И я не ошиблась. Мы это сделали. Мы - это директор агентства А.В. Москвитин, менеджеры И. Козинченко и В. Хребтова, а также наши суперконсультанты О. Пальчун, Т. Скулкина, С. Пичхадзе, Л. Лоткова, Ю. Титов. Это те, с кого все началось. Мы днем учились и проводили встречи, а по ночам сканировали документы и отправляли в центральный офис с домашних компьютеров. Было очень интересно и дружно.
Сегодня агентство №301 - одно из успешных агентств России. Здесь стабильно работает коллектив из сорока профессиональных сотрудников. Я очень горжусь вами, дорогие мои коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем и благодарю за вашу отзывчивость и преданность нашему благородному и непростому делу! Желаю удержания достигнутых высот и новых успехов.
Раиса Храмушкина
старший региональный
директор компании
PPF Страхование жизни
Коллектив лицея №7 от всей души поздравляет агентство №301 компании PPF Страхование жизни с юбилеем и благодарит за столь необыкновенные занятия по финансовой грамотности.
В 2017 году в лицее было принято решение о занятиях по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности. Современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Умение пользоваться деньгами для них уже крайне важно, так как именно детский мозг больше всего подвержен влиянию рекламы, и многие производители этим пользуются. Но как сделать занятия для ребят интересными? Как научить планировать, рассчитывать, принимать решения в соответствии с возрастом и на перспективу? Конечно, необходимы игровые моменты!
Игры PPF Страхование жизни оказались одним из самых интересных вариантов – дети играли по 3 часа. И детки начальной школы, и старшие ребята с азартом планировали свою будущую жизнь. Потом играли учителя, и были проведены совместные турниры детей и родителей. Все участники взрослой аудитории отмечают, что такие игры действительно заставляют задуматься с ответственностью за принятое решение в части финансовых планов.
Важно было понять, что финансовая грамотность - это умение планировать и защищать свои планы.
С надеждой на продолжение сотрудничества! С задором, улыбкой и всегда в хорошем настроении!
Татьяна Смирнова
директор лицея №7
Финансовая грамотность с задором и улыбкой
Уважаемые сотрудники агентства №301 PPF Cтрахование жизни!
Поздравляю вас с замечательным юбилеем - 10 лет со дня открытия агентства в нашем городе!
Приход вашей компании в город - это не только повышение конкурентной среды в страховом бизнесе, это и новый подход в отношении к клиенту, который вы демонстрируете все эти годы. Вы ведете заметную работу по государственной программе повышения финансовой грамотности населения на предприятиях города. Большая и плодотворная работа в общеобразовательных школах города. Это заметное и в высшей степени полезное дело. Ваши уроки финансовой грамотности с живым интересом принимаются и детьми, и педагогами. Особо хочу отметить вашу работу в спонсорстве и благотворительности. Мы видим вас на хоккейных площадках, в спортивных залах и на улицах города. Ваша работа с детьми-инвалидами вызывает глубокое уважение. Вы оказали неоценимую помощь в организации открытия турнира по слэдж-хоккею. А постоянное сотрудничество с фондом «Спасибо» - это пример служения добру.
Спасибо вам за ваш труд!
Валерий Бадьин
председатель городского Совета депутатов
За 10 лет клиентам бердского агентства №301 ВЫПЛАЧЕНО ВСЕГО - 2 685 ВЫПЛАТ
НА СУММУ 53 МЛН. 323 ТЫСЯЧИ 645 РУБЛЕЙ
По событиям, произошедшим в результате несчастного случая, -
1 641 выплата на сумму 19 млн. 811 тысяч 660 рублей
25 клиентов ушли из жизни, их семьям было выплачено
7 млн. 533 тысячи 562 рубля
В результате наступления инвалидности по болезни -
5 выплат на 812 тысяч 800 рублей
В результате диагностирования смертельно-опасных заболеваний
24 наших клиента получили 3 млн. 610 тысяч 900 рублей
У 87-ми клиентов закончились программы накопительного страхования жизни, им были выплачены суммы накоплений в общей сложности
на 12 млн. 023 тысячи 285 рублей
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Когда большая часть жизни прожита, начинаешь понимать, насколько оставшаяся бесценна. Осознать это мне помог страховой случай, произошедший со мной в сентябре прошлого года. Внимательное отношение страхового агента Ирины Козинченко, её профессионализм, компетентность вызвали во мне желание быть среди таких же людей, как она. И так же, как она, помогать своим близким, знакомым и даже совсем незнакомым людям понять, что страховая защита самого ценного, что у нас есть, – жизни - это начало истории любви человека к себе и самым дорогим людям.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Татьяна
Астраханцева
С компанией PPF Страхование жизни я связала свою жизнь 11 лет назад. Ни для кого не секрет, что в жизни может случиться момент, когда ты остаёшься без работы. Именно в такой ситуации я и оказалась. Прошла собеседование, и, как говорится, ЛЮБОВЬ с ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА.
Если мы понимаем, насколько тяжелый финансовый урон СЛУЧАЙ может нанести нашим семьям, наша обязанность ЗАЩИТИТЬ наших близких, родных нам людей.
Именно так поступил мой муж – он мой первый клиент. Его слова: «Первым страхуем меня, я должен позаботиться о вас».
На протяжении стольких лет мы уже сроднились с нашими клиентами, и уже не только мы заботимся о них, но и взамен получаем заботу, внимание. Спасибо вам, мои дорогие!!! Счастья всем, удачи и любви!!!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Ольга
Баишева
На работу в сферу страхования жизни люди приходят по разным причинам. Меня привела беда, масштаб которой трудно оценить: уход из жизни любимого человека.
Когда в декабре 2009 года муж сообщил о том, что застраховал свою жизнь на крупную сумму, я отнеслась к этому как к капризу. Но воспротивиться еще одной статье расходов в семье не смогла. Он ведь все-таки работал и занимал руководящую должность, значит, был человеком неглупым и имел право сам распоряжаться частью своего дохода.
Если бы я тогда только могла предположить, что этот его шаг был самым лучшим проявлением заботы и любви о нас, его близких…
Беда пришла, как обычно, когда не ждали. Сначала страшный диагноз, который изменил нашу жизнь и потребовал перейти в режим борьбы за каждый ее день. А потом неминуемый уход из жизни, который был ожидаем, но все равно застал всю нашу семью врасплох.
И вот тогда я и достала полис страхования, где такое событие было предусмотрено условиями договора. Скрывать не буду – были опасения, что сейчас еще придется и вступить в неравную борьбу за эти деньги. Каково же было мое удивление, когда я обратилась в офис агентства PPF Страхование жизни к менеджеру Хребтовой Валентине Михайловне. Я увидела искреннее участие и готовность помочь во всем, что связано с оформлением выплаты.
Для оформления всех документов пришлось не раз заехать в агентство, и каждый раз я видела радушный прием и доброжелательную обстановку в коллективе. Когда наша семья получила выплату, а это немалые деньги, которые нас реально поддержали и помогли компенсировать неминуемые расходы, я почувствовала потребность поделиться информацией о возможности защиты со всеми, кто рядом со мной, кто мне дорог и кому я не смогу помочь по-другому, если что…
Когда мне предложили работать финансовым консультантом, я, несмотря на то, что имела постоянную и очень хлопотную работу, не колебалась ни минуты.
Сегодня я могу точно утверждать, что в жизни так устроено, что, если она отнимает что-то очень дорогое, она обязательно даст что-то взамен. Нужно только увидеть этот шанс.
Сегодня я очень рада, что у меня есть интересное дело, замечательный коллектив нашего агентства №301 и возможность давать людям защиту!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Татьяна
Бушуева
Я очень люблю жизнь, как и все люди. Но в это понятие я вкладываю и качество самой жизни, где наравне с духовностью и нравственностью, экологией, стабильностью и безопасностью стоят и полисы страхования жизни. Моя огромная благодарность тем людям и той компании, которые впервые показали совершенные финансовые инструменты. И, более того, влюбили меня в такой многогранный процесс деятельности финансового консультанта, которым я теперь являюсь.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Вера
Лисенкова
Почему я работаю в PPF Страхование жизни? Потому что считаю, что это моё призвание! Работа должна приносить радость. Помогать людям и чувствовать их благодарность – это выше любой заработной платы. Иногда мои клиенты говорят: «У тебя такая трудная работа!» А я отвечаю: «Нет! Я, как Прометей, несу людям свет!»
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Эльвира
Петрова
Для меня работа в PPF Страхование жизни – это семейный бизнес. Мы с мужем работаем здесь уже 6 лет. В нашем непростом деле очень важно иметь поддержку и понимание семьи, того, кто может подставить плечо.
Наши клиенты за эти годы стали нам близкими людьми. И наша семья – сотрудники и клиенты PPF Страхование жизни - с каждым годом становится всё больше и больше, создавая огромную СТРАНУ ППФ.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Ирина и Роман
Григорьевы
Моя работа как менеджера в первую очередь заключается в обучении новичков. Я горжусь достижениями каждого моего финансового консультанта! И всё, чего мы достигли, мы достигли вместе! Приятно слышать благодарные слова клиентов, когда люди в кратчайшие сроки получают выплаты по страховым случаям, и эти выплаты помогают семье справиться с финансовыми трудностями. Профессия финансового консультанта в страховании жизни – благородная, нужная профессия, позволяющая защищать настоящее и будущее людей от непредвиденных жизненных обстоятельств и обеспечивать благополучие семьи, накапливая денежные средства. Я желаю всем найти такую ЛЮБИМУЮ и очень полезную работу!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Марина
Чащина
PPF Страхование жизни - это надежная, популярная и динамично развивающаяся компания. В компании есть сильная бесплатная система обучения, а также мотивация работать и зарабатывать больше! И конечно же, мои близкие, родственники, друзья, знакомые получили защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Мы теперь всегда под защитой любимой компании.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Ирина
Крейдунова
Со страхованием жизни я познакомилась 16 лет назад…. Но когда пришла в PPF Страхование жизни я была поражена масштабом, мощью и надежностью этой компании. Самое ценное для меня – это работа с клиентами, сопровождение договоров. Какая бы ни возникла ситуация, агент всегда рядом! Вообще, страхование – это о любви.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Юлия
Плеханова
По одной из своих профессий я педагог. После нескольких лет «простоя» я совершенно неожиданно вернулась в профессию, начав свою работу в страховании жизни. Просвещение и обучение людей в сфере финансового планирования и воспитание ответственного отношения к своей судьбе стало моим профессиональным кредо. Изо дня в день уже 10 лет я преподаю людям одну простую истину: зонтик нужно покупать в солнечную погоду.
Работа в компании PPF Страхование жизни – это деятельность, которая позволяет максимально реализовывать свой ресурс, предполагая применение самых нестандартных, креативных подходов. Руководство всячески поощряет творческий подход к делу, который на первый взгляд подразумевает строгое следование стандартам, выработанным годами.
Благодаря программам компании, я смогла реально обеспечить защитой всех своих родных и близких, а также большое количество клиентов, для которых я стала ангелом-хранителем. И такая оценка моей роли в их жизни стала самой ценной.
Я всегда имею возможность обучаться, делиться своим опытом с коллегами, развиваться профессионально. Компания очень щедро оценивает труд своих сотрудников, что позволяет обеспечить не только достойный уровень жизни, но еще и путешествовать по миру. За свои успехи я была награждена поездками в Испанию и Арабские Эмираты.
Меня очень радует, когда в родное агентство приходят новички, решившие посвятить себя непростому, но очень благородному делу – страхованию жизни. И каждый из них может быть уверен, что попал в дружную команду единомышленников, готовых обучить, поддержать и порадоваться успехам!
Для финансового консультанта нет возрастных ограничений, и это дает мне уверенность, что мои знания и опыт будут еще много лет востребованы, а значит, я смогу жить активной, интересной жизнью, имея финансовую стабильность и уверенность в обеспеченном будущем. Желаю успехов и процветания нашей компании и родному агентству на долгие годы!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Ирина
Козинченко
Я здесь не работаю, я здесь живу. Наше дело нельзя рассматривать как бизнес. Это образ жизни. Это стремление помочь человеку достичь его цели, решить его задачи, оказать достойную поддержку в случае необходимости. Для меня это самое главное в этой работе.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Людмила
Лоткова
Пришел работать в PPF Страхование жизни из-за того, что не хватало денег. Но потом очень понравилось. Почему? Я общительный человек, люблю новые знакомства, люблю людей, а это именно работа с людьми. Эта работа, которая развивает, делает более гармоничным человеком.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Сергей
Фомин
Работая в компании, я имею возможность еще более реально помогать и защищать интересы и мечты людей.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Татьяна
Баснина
В компании PPF Страхование жизни я работаю почти 4 года. Пришла случайно, по объявлению, в поисках дополнительного дохода, работая педагогом. Во-первых, меня привлекло мастерство и профессионализм руководства: директора агентства, регионального директора, менеджерского состава. И в первый день обучения я поняла, что оказалась в нужном месте с нужными людьми. А спустя две недели после обучения встреча и собрание с руководством компании из Москвы укрепили мою уверенность в правильности принятия решения о работе в этой компании. Благодаря обучению и ежегодным конференциям я развиваюсь, получаю знания, перенимаю опыт лучших агентов. И эти навыки и знания я передаю своим клиентам, с которыми у меня выстраиваются крепкие, дружеские, доверительные отношения, за что я им очень благодарна. Я предлагаю семьям уверенность в завтрашнем дне, возможность наслаждаться жизнью. Свое призвание педагога я достойно продолжаю нести и в нашей компании, которая предлагает массу интересных мероприятий для финансового просвещения граждан. Я уверена, что компанию PPF Страхование жизни ждет большое будущее на российском рынке. Я ценю отношения между руководством и сотрудниками, которые основаны на партнерстве и взаимоуважении. Я люблю свою работу, своих клиентов, свое агентство Бердск №301, свою компанию всем сердцем и душой!!!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Наталья
Алехно
Больше всего в страховании жизни мне нравится МИССИЯ финансового консультанта. Я знаю, что не просто продаю полис, а приношу уверенность в жизнь каждого клиента. И чтобы ни произошло в его жизни, он будет (или его близкие) финансово защищены.
Кроме того, я получаю моральное удовольствие от этой работы. Почему именно в компании PPF Страхование жизни? Проанализировав и изучив страховые компании, я пришла к выводу, что наша компания самая клиенториентированная, только в нашей компании есть такой большой список смертельно опасных заболеваний, при наступлении которых человек не останется без денег. Есть большое количество программ для различных слоев населения, разного возраста и профессий, с любым доходом и возможностями.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Инесса
Григорьева
Мне нравится моя работа. В первую очередь я приняла идею страхования всем сердцем (сначала стала клиенткой), а когда прошла обучение, то поняла, что готова рассказывать об этом людям. Очень люблю встречаться с клиентами, помогать им оформлять страховые события. А еще меня очень устраивает гибкий график работы, учитывая, что у меня маленький ребенок и не всегда можно четко спланировать свою неделю, день. Отличный коллектив, интересные мероприятия, мудрые руководители – лучше работу вряд ли найдешь.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Ольга
Новикова
Почему я занимаюсь страхованием жизни? Потому что страхование жизни – это не про деньги, ЭТО ПРО ЛЮБОВЬ!
Любите ли вы своих близких, как люблю их я?
Именно потому что это добровольное страхование, перед нами стоит ответственная миссия – донести до каждого человека ценные возможности наших продуктов таким образом, чтобы люди сами понимали в этом необходимость! Именно мы, кто давно работает в компании, делаем это максимально честно, грамотно и выгодно для наших клиентов!
Долгие годы мы сопровождаем каждый договор наших клиентов, и нам становятся близкими их семьи, их жизненные ситуации.
И, конечно, огромную радость получаем, когда быстро приходит страховая выплата и клиент доволен, когда можем предлагать новые и новые наши замечательные продукты.
Я здесь, потому что компания постоянно развивается! Вместе с коллегами мы также меняемся и становимся более профессиональными. Мы гордимся статусом компании! Уважаем и любим своих директоров и руководителей! Мы не только работаем, МЫ ЖИВЕМ! Потому что страхование – это про ЛЮБОВЬ!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Светлана
Пичхадзе
Почему работаю в PPF Страхование жизни? Потому что очень люблю наше дело – оно очень благородное, люблю своих клиентов. Всегда пропускаю все их проблемы через себя. Уверена, что страхование жизни нужно всем, и я очень жалею, когда не удается убедить человека в необходимости застраховаться. А когда с ним происходит беда, болезненно переживаю, что не смогла помочь. Одним словом, когда я начинала работать в страховании жизни 15 лет назад, то училась по учебникам, а сейчас у меня такой ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ! Это здорово, что мы все здесь.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Тамара
Суворова
Когда мне задали вопрос, что для меня работа в PPF Страхование жизни, первое, что сразу пришло в голову, – это дружба. Это надежность. Это будущее. Это помощь. Я не боюсь этих слов, так как не только лично я получила от компании эту защиту.
Можно много говорить о тех программах, которые предлагает PPF Страхование жизни, их сегодня действительно много для разных потребностей. Для меня самая лучшая программа – это ПРЕМИУМ. Она действительно на все случаи жизни. И она, как и все другие, реально работает!!!!!
Я желаю компании процветания и дальнейшей работы на российском рынке. А мы, финансовые консультанты, будем делать для этого ВСЁ.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Ольга
Пальчун
Почему я 10 лет работаю в PPF Страхование жизни? Потому что здесь самый лучший директор – А.В. Мос-квитин, независимый, благородный и справедливый. Потому что в компании самая продвинутая система обучения, которая позволяет быстро выйти на старт новичку, а также быть в тренде уже состоявшимся профессионалам. Потому что учредители знают каждого агента по имени, а также быстро внедряют пожелания агентов и клиентов в пилотные проекты, что позволяет компании быть на 100% конкурентоспособной. Потому что убеждена, что занимаюсь самой благородной и непростой профессией - помогать людям. Для меня честь быть частью компании и становиться лучшей версией себя каждый день.
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Татьяна
Скулкина
Компания PPF Страхование жизни изменила не только меня как человека и личность, но и изменила всю мою жизнь! Я благодарна компании за всё: за стабильность, за честность, за постоянное развитие, за бережное отношение к клиентам и своевременные выплаты.
Хотите услышать от меня про любовь? Пожалуйста! Я люблю PPF Страхование жизни!!!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Марина
Сосновская
В компании я работаю недавно. Сразу понравился дружный творческий коллектив бердского агентства №301. Но особое уважение к работе я стала получать тогда, когда поняла, что все мы не маленькие бездушные винтики, а неотъемлемая часть большого слаженного механизма. Каждое мое достижение –это успех агентства и всей компании! Мне безумно нравится приносить людям добро.
Быть страховым агентом – это быть дарителем надежды и уверенности!
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Лариса
Рыбалко
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Впервые узнала о компании в 2010 году. Выбрала программу «Солнышко» для сына: когда училась сама, приходилось подрабатывать. Тогда я решила, что мои дети должны больше уделять времени учебе, а не поиску денег на оплату обучения. Мы с семьей ведем активный образ жизни, конечно, бывают и травмы…. Трижды получали выплаты от компании.
Я считаю, в первую очередь должны быть застрахованы родители. И для себя я выбрала «Премиум», где есть максимальная возможность защитить свое здоровье. Желаю моей страховой компании PPF Страхование жизни процветания и благополучия!
Вера Анатольевна Чеботникова
руководитель cтудии-фитнеса «Таргет», мама четверых детей
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Прежде чем довериться этой компании, я тщательно ознакомилась с её историей, финансовыми возможностями, руководством и персоналом. Я решила, что это как раз то, что нужно мне и моей семье. В результате обсуждения мы выбрали программы «Гранде», «Премиум» и «Солнышко». Благодаря компании PPF Страхование жизни наша семья обеспечена страховой защитой на случай непредвиденных ситуаций. Кроме того, это финансово обеспеченная старость и благополучие, а значит, спокойствие и уверенность в будущем для всей семьи.
Елена Кущ
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Когда мне предложили страхование жизни, безусловно, у меня были сомнения - на тот момент я уже прошла через несколько историй со страховыми компаниями, которые отказали мне в выплатах. И тут у меня ребенок попадает случайно в драку и получает сотрясение мозга. Вспомнила о программе «Солнышко», которую мне предлагали в PPF Страхование жизни. Вместе с «Солнышком» я решила также оформить для себя программу «Глория». На тот момент я не думала, что со мной, молодой и здоровой мамой 2 детей, без наследственных заболеваний, может что-то случиться. И тут страшный диагноз «рак груди», уже была 3 стадия. Когда дело коснулось оплаты больничного после химии, операции и облучения, она оказалась мизерной, и я поняла, что, если бы не выплата по страховке, я бы не смогла покупать даже лекарства. Выплата пришла очень быстро. Я смогла оплатить операцию и сделать пластическую, а также восстановиться. Реальной финансовой помощи не было ни от кого: ни на работе, ни от знакомых. От государства помощи больным раком тоже никакой нет. Нужны только свои деньги. Реально помогла только выплата PPF Страхование жизни. Спасибо!
Оксана П.
г. Бердск
У меня полис страховой программы «Гранде», который позволяет формировать дополнительную пенсию. Мой финансовый консультант - отзывчивый, чуткий и внимательный специалист. По её приглашению я попала на игру «Drive your life». Большое ей спасибо, что она меня пригласила. Благодаря игре я научилась рационально распоряжаться деньгами на примере финансовых инструментов, которые встречаются в реальной жизни каждого.
Марина Валерьевна Ахметчева
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Почему компания PPF Страхование жизни? Потому что надёжно и честно. В этом мы убедились, когда застраховали по программе «Солнышко» сына и маму Олю. А я, как человек с профессией, связанной с риском, не очень желанный клиент для страховой компании. Но в PPF Страховании жизни и для меня нашлась программа – «Виталити». Более того, многие мои коллеги после беседы с агентом также приобрели полисы. Некоторые из них уже убедились в честности и открытости этой компании, так как получили выплаты в связи с травмами.
Алексей и Ольга Мелкозеровы
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Наша семья в полном составе является клиентами компании PPF Страхование жизни. Еще в 2015 году муж Александр застраховался по программе «Гардиа» - таким образом мы защитили его трудоспособность. Через год уже я стала клиентом по программе пенсионного страхования «Гранде», чтобы обеспечить себя защитой и дополнительной пенсией. А ещё через год наш сын приобрел полис «Премиум». Много полезного как для себя, так и для семьи получила от финансовой игры в нашем филиале компании PPF Страхование жизни. Желаем процветания компании и её клиентам.
Семья Стяжкиных
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Почему застраховался? Работа опасная, спускаюсь в шахту. Благодаря компании PPF Страхование жизни я дважды получал хорошие выплаты по травмам. На тот момент компания выплатила мне в два раза больше, чем я оплатил страховку. Считаю, что программа «Премиум» эффективно решает задачу защиты здоровья и накоплений. Желаю успехов и благополучия компании PPF Страхование жизни!
Зубчик Александр Герасимович
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
горный инженер
Я никогда не думала, что в 14 лет потеряю маму… После ее ухода мне позвонили и сказали, что мама застраховала меня по накопительной программе «Солнышко». И поэтому я должна прийти в агентство, чтобы оформить какие-то документы. Оказывается, мама хотела накопить мне на образование. Мне рассказали о моей программе, помогли собрать документы, открыть расчетный счет в банке. Выплата поступила в течение недели.
По моей программе уже никто не делает взносы, но я по-прежнему застрахована от несчастных случаев. Я знаю, когда мой договор закончится, компания выплатит мне еще довольно крупную сумму. Эти деньги я отдам своей младшей сестренке, чтобы и она могла учиться в хорошем институте. Как этого хотела мама.
Настя Г.
г. Бердск
Своему знакомству с PPF Страхование жизни я обязана своей подруге. Не очень веря в успех выплат, но поддавшись обаянию и грамотному объяснению агента, все же решила рискнуть. Оформила программу «Солнышко» на себя и дочь. Страховой случай не заставил себя ждать. И вот первая выплата. Сумма оказалась впечатляющей. Спасибо моей подруге! Теперь всем рассказываю, что это щедрая компания, которая выручает в трудную минуту.
Наталья Александровна Шамшура
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
Клиентами PPF Страхование жизни мы являемся уже с 2016 года. После личной встречи с агентом заинтересовались программами и вскоре мы с мужем стали обладателями полисов «Премиум». В программе увидели возможность защиты здоровья одновременно с решением вопроса пенсии, так как пенсионная тема для нашего поколения очень актуальна. Вскоре появилась возможность инвестировать денежные средства в программу «Капитал». Уже скоро мы ждем пополнение, и нашему малышу мы обязательно откроем программу «Солнышко». Мы убедились в качестве программ, нам очень нравится пользоваться личным кабинетом. Всех вам благ и процветания!
Артем и Инна Чудаковы
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
В наше время не приходится ни на кого рассчитывать, но в лице компании PPF Страхование жизни я увидел для себя гарантии. Пока я работаю, формирую себе дополнительную пенсию по программе «Гранде». «Оптим» выбрал как дополнительную защиту и накопления. Когда получил выплаты по травме, сразу по двум страховкам, я оплатил годовые взносы и сохранил бюджет семьи, чему был очень рад. Желаю компании PPF Страхование жизни и дальше успешно работать на рынке страхования и приносить пользу населению страны.
Андрей Александрович Шашкин
Сегодня у нас большой праздник нам 10 лет!
инженер-энергетик, ООО «Стройнефтегаз»
На правах рекламы. Фото предоставлено агентством №301 PPF Страхование жизни в г. Бердске.

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