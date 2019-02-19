Сегодня у нас большой праздник — нам 10 лет!

На работу в сферу страхования жизни люди приходят по разным причинам. Меня привела беда, масштаб которой трудно оценить: уход из жизни любимого человека.

Когда в декабре 2009 года муж сообщил о том, что застраховал свою жизнь на крупную сумму, я отнеслась к этому как к капризу. Но воспротивиться еще одной статье расходов в семье не смогла. Он ведь все-таки работал и занимал руководящую должность, значит, был человеком неглупым и имел право сам распоряжаться частью своего дохода.

Если бы я тогда только могла предположить, что этот его шаг был самым лучшим проявлением заботы и любви о нас, его близких…

Беда пришла, как обычно, когда не ждали. Сначала страшный диагноз, который изменил нашу жизнь и потребовал перейти в режим борьбы за каждый ее день. А потом неминуемый уход из жизни, который был ожидаем, но все равно застал всю нашу семью врасплох.

И вот тогда я и достала полис страхования, где такое событие было предусмотрено условиями договора. Скрывать не буду – были опасения, что сейчас еще придется и вступить в неравную борьбу за эти деньги. Каково же было мое удивление, когда я обратилась в офис агентства PPF Страхование жизни к менеджеру Хребтовой Валентине Михайловне. Я увидела искреннее участие и готовность помочь во всем, что связано с оформлением выплаты.

Для оформления всех документов пришлось не раз заехать в агентство, и каждый раз я видела радушный прием и доброжелательную обстановку в коллективе. Когда наша семья получила выплату, а это немалые деньги, которые нас реально поддержали и помогли компенсировать неминуемые расходы, я почувствовала потребность поделиться информацией о возможности защиты со всеми, кто рядом со мной, кто мне дорог и кому я не смогу помочь по-другому, если что…

Когда мне предложили работать финансовым консультантом, я, несмотря на то, что имела постоянную и очень хлопотную работу, не колебалась ни минуты.

Сегодня я могу точно утверждать, что в жизни так устроено, что, если она отнимает что-то очень дорогое, она обязательно даст что-то взамен. Нужно только увидеть этот шанс.

Сегодня я очень рада, что у меня есть интересное дело, замечательный коллектив нашего агентства №301 и возможность давать людям защиту!

