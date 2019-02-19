Старика без памяти нашли волонтеры в Новосибирске

Руководитель инфогруппы «Лиза Алерт» Алеся Яблонских сообщила 19 февраля «Курьер. Среда. Бердск» о найденном человеке, потерявшем память.

-Поздно вечером поступил звонок на горячую линию от девушки, которая ехала по улице Большевистской на автомашине, и увидела человека, растерянно идущего по дороге. Она остановилась, подошла к мужчине, начала расспрашивать, он толком ничего пояснить не мог, называл себя то Виктором, то Владимиром. На пьяного похож не был. После звонка нам девушка отвезла мужчину на своём автомобиле в полицию Октябрьского района. Мужчина называет разные имена. Документов, денег, с собой нет, — рассказала Алеся.

Сейчас неизвестный находится в больнице в Дзержинском районе. На вид ему 60-65 лет, рост 180-185 см, телосложение полное, волосы седые, одет в черную куртку на меху, черные штаны, черные ботинки, черную шапку, белую майку.

-Всех, кто обладает информацией об этом человеке, просим позвонить на номер нашей горячей линии 8 800 700 54 52, на единый номер 112 или в полицию, — рассказали в поисковом отряде.