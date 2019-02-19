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Как муравьи становятся охранниками или няньками

О тонкости выбора профессии у муравьев и высокой организации муравьиного сообщества рассказала ученый на лекции в музее Бердска.(ВИДЕО)

19.02.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Как муравьи становятся охранниками или няньками

Софья Пантелева, кандидат биологических наук, рассказала бердчанам об удивительном мире муравьев

Музеи Бердска регулярно радуют горожан выставками, квестами, спектаклями, концертами, мастер-классами.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель музея Бердского радиозавода Валентина Васильева, с февраля они будут проводить научно-популярные лекции. Горожане познакомятся с новосибирскими учеными и узнают, какие проблемы изучает современная наука.

17 февраля на премьерной лекции «Кто в муравейнике главный?» старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Софья Пантелеева рассказала, как устроена жизнь муравьев и поделилась, кто среди насекомых самый «умный».

— Если вы задумаетесь, какие страшные животные обитают в Новосибирске… Муравьи рода Мирмика — одни из самых страшных. Если вы случайно усядетесь на муравейник и они вас ужалят, болеть будет сильно и долго, — начала лекцию Софья Николаевна.
Семью муравьев можно сравнить с обществом людей. У насекомых, как и у нас, наблюдается профессиональная специализация, где каждый выполняет свою задачу. Муравьи-фуражиры добывают еду, няньки ухаживают за расплодом, мусорщики выносят мусор из гнезда наружу. Они же доставляют мертвых сородичей на кладбище. Каждый вносит свою лепту в сохранение и процветание семьи.

Как муравьи становятся охранниками или няньками

Лекцию с удовольствием слушала кошка

Как же муравей выбирает себе профессию?
По словам ученого, на земле существует более 12 тыс. видов этих насекомых с разным уровнем социальной организации. От уровня сложности социальной организации и зависит, какую роль муравей будет выполнять в семье.

К примеру, работа фуражира очень опасная. Его может съесть хищник, он может заразиться какой-нибудь болезнью. Его жизнь — это постоянный риск, в отличие от тех муравьев, которые, никогда не выходя из гнезда.

Поэтому роль добытчика берут на себя старшие и опытные члены семьи. Насекомые, отличающиеся быстротой реакции и агрессивностью, становятся охранниками и всячески препятствуют тому, чтобы враг не проник на территорию.

Самые «умные» муравьи — разведчики. В их задачу входит нахождение новых источников пищи, к примеру, колоний тлей.

Основа существования семьи муравьев — обмен пищей или трофоллаксис. Делают они это совершенно бескорыстно, и каждый в семье может быть уверен, что не умрет от голода.

У них нет начальников и подчиненных. В семье муравьев царит демократия и все важные решения принимаются коллективно.

Удивительно, но четко спланированная жизнь муравьиного сообщества управляется врожденными инстинктивными реакциями.
— В нашей жизни мы тоже многое делаем автоматически. Представьте себе ситуацию, что вы прикасаетесь к горячему чайнику. Вы руку одерните быстрее, чем опомнитесь, что же вы сделали, — подытожила лектор.

Автор видео Елена Белоусова

Лекция вызвала большой интерес у бердчан. Горожане отмечали, что встреча была очень интересной и поучительной. Полтора часа пролетели незаметно.

Бердчанка Татьяна Овчинникова после лекции сделала для себя удивительное открытие, что психологические аспекты у людей и муравьев схожи:
— Мы на планете живем не одни. И нам полезно знать про живые организмы, которые на первый взгляд не заслуживают нашего внимания. Софья Пантелеева сегодня рассказала, что муравьи — безумно интересные существа. И наша планета такая же их, как и наша.

Как муравьи становятся охранниками или няньками

Бердчане активно задавали вопросы ученому

Отвечая на вопрос, как избавиться от муравьев в огороде, Софья Пантелеева посоветовала в первую очередь вывести тлю, чтобы в ней не поселилась другая муравьиная семья. А для решении проблемы муравьев в квартире порекомендовала выводить насекомых из всего дома и хранить сахар в закрытых емкостях , потому что муравьи — известные сладкоежки:

— Те муравьи, которых вы видите в своих сахарницах, берут ваш сахар. И несут его куда? Далеко. Если вы к примеру живете в многоэтажном доме, то семья муравьев может находится в подвале. Оттуда они отправляются по квартирам. Вы у себя их потравили, муравьев стало меньше. Они остались у соседей. Одна муравьиная семья может контролировать целый дом, а то и несколько. Нужно связаться с ЖЭУ и, найдя семью, ее ликвидировать.

Справка
Софья Пантелева — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии сообществ Института систематики и экологии животных СО РАН, доцент НГУ.


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