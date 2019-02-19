Как муравьи становятся охранниками или няньками

Музеи Бердска регулярно радуют горожан выставками, квестами, спектаклями, концертами, мастер-классами.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель музея Бердского радиозавода Валентина Васильева, с февраля они будут проводить научно-популярные лекции. Горожане познакомятся с новосибирскими учеными и узнают, какие проблемы изучает современная наука.

17 февраля на премьерной лекции «Кто в муравейнике главный?» старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Софья Пантелеева рассказала, как устроена жизнь муравьев и поделилась, кто среди насекомых самый «умный».

— Если вы задумаетесь, какие страшные животные обитают в Новосибирске… Муравьи рода Мирмика — одни из самых страшных. Если вы случайно усядетесь на муравейник и они вас ужалят, болеть будет сильно и долго, — начала лекцию Софья Николаевна.

Семью муравьев можно сравнить с обществом людей. У насекомых, как и у нас, наблюдается профессиональная специализация, где каждый выполняет свою задачу. Муравьи-фуражиры добывают еду, няньки ухаживают за расплодом, мусорщики выносят мусор из гнезда наружу. Они же доставляют мертвых сородичей на кладбище. Каждый вносит свою лепту в сохранение и процветание семьи.

Как же муравей выбирает себе профессию?

По словам ученого, на земле существует более 12 тыс. видов этих насекомых с разным уровнем социальной организации. От уровня сложности социальной организации и зависит, какую роль муравей будет выполнять в семье.

К примеру, работа фуражира очень опасная. Его может съесть хищник, он может заразиться какой-нибудь болезнью. Его жизнь — это постоянный риск, в отличие от тех муравьев, которые, никогда не выходя из гнезда.

Поэтому роль добытчика берут на себя старшие и опытные члены семьи. Насекомые, отличающиеся быстротой реакции и агрессивностью, становятся охранниками и всячески препятствуют тому, чтобы враг не проник на территорию.

Самые «умные» муравьи — разведчики. В их задачу входит нахождение новых источников пищи, к примеру, колоний тлей.

Основа существования семьи муравьев — обмен пищей или трофоллаксис. Делают они это совершенно бескорыстно, и каждый в семье может быть уверен, что не умрет от голода.

У них нет начальников и подчиненных. В семье муравьев царит демократия и все важные решения принимаются коллективно.

Удивительно, но четко спланированная жизнь муравьиного сообщества управляется врожденными инстинктивными реакциями.

— В нашей жизни мы тоже многое делаем автоматически. Представьте себе ситуацию, что вы прикасаетесь к горячему чайнику. Вы руку одерните быстрее, чем опомнитесь, что же вы сделали, — подытожила лектор.

Автор видео Елена Белоусова



Лекция вызвала большой интерес у бердчан. Горожане отмечали, что встреча была очень интересной и поучительной. Полтора часа пролетели незаметно.

Бердчанка Татьяна Овчинникова после лекции сделала для себя удивительное открытие, что психологические аспекты у людей и муравьев схожи:

— Мы на планете живем не одни. И нам полезно знать про живые организмы, которые на первый взгляд не заслуживают нашего внимания. Софья Пантелеева сегодня рассказала, что муравьи — безумно интересные существа. И наша планета такая же их, как и наша.

Отвечая на вопрос, как избавиться от муравьев в огороде, Софья Пантелеева посоветовала в первую очередь вывести тлю, чтобы в ней не поселилась другая муравьиная семья. А для решении проблемы муравьев в квартире порекомендовала выводить насекомых из всего дома и хранить сахар в закрытых емкостях , потому что муравьи — известные сладкоежки:

— Те муравьи, которых вы видите в своих сахарницах, берут ваш сахар. И несут его куда? Далеко. Если вы к примеру живете в многоэтажном доме, то семья муравьев может находится в подвале. Оттуда они отправляются по квартирам. Вы у себя их потравили, муравьев стало меньше. Они остались у соседей. Одна муравьиная семья может контролировать целый дом, а то и несколько. Нужно связаться с ЖЭУ и, найдя семью, ее ликвидировать.

Справка

Софья Пантелева — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии сообществ Института систематики и экологии животных СО РАН, доцент НГУ.