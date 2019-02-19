Насилие в семье: Спасти дочь от унижений мужа пытается ее отец в Бердске

С мольбой о помощи и в полной растерянности в «Курьер. Среда. Бердск» обратился отец горячо любимой дочери, которая на протяжении многих лет подвергается опасности со стороны своего мужа.

-Олег (имя вымышлено — прим. ред.) ведет себя угрожающе, он злой изнутри. Зять уже избивал дочь, она писала на него заявление в полицию, правда, потом его забрала по просьбе мужа. Бить он ее перестал, боится, что его накажут. Да и меня побаивается, но он продолжает ее унижать и оскорблять. Дочь работает в банке, но после скандалов в доме она не может сосредоточиться на работе. У нее есть установка, некое препятствие, вбила себе в голову, что она одна не справится с тяготами быта и воспитанием детей. Но они живут по-разному, как соседи. Ее муж нигде не работает, не содержит семью, но и с детьми сидеть не хочет. Ведет какой-то бомжеватый образ жизни, делает вид, что уезжает работать, но денег в дом не приносит. Я как отец очень сильно переживаю за дочь. Можно привлечь к ответственности моего зятя за оскорбление, унижение и морального уничижения моей дочери и его жены? Или что я должен сделать, чтобы он исправился? Моя дочь боится писать на него заявление в полицию, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» Александр Иванов.

Бьет, значит любит?

К сожалению, семейное насилие встречается чаще, чем мы об этом знаем, ведь многие предпочитают замалчивать семейные невзгоды. Насилие в семье – это агрессивные действия физического характера, угрозы и психологические атаки. Навряд ли молодожены, ставя подпись в ЗАГСе, предполагают, что после медового месяца семейная жизнь резко изменится и вместо слез счастья на глазах проступят слезы горечи и отчаяния. Все же ни одна семья не застрахована от подобной ситуации.

Как правило, предпосылки того, что будущий муж станет семейным дебоширом, видны задолго до брака. Однако влюбленные закрывают глаза на недостатки своих избранников в надежде, что они когда-нибудь образумятся и перестанут обижать родного человека. Все же кухонные бойцы могут жить в любом доме, независимо от социального и материального статуса семьи, ее обеспеченности.

Важно понимать, что насилие — это не исключительно физические действия в отношении жертвы. Статистика показывает, что психологическое насилие в семье наиболее распространенный вариант из всех встречающихся случаев.

Психологическое, или как его еще называют эмоциональное насилие, с давних пор расценивается как преступление. Моральные угрозы, запугивание, нецензурные или вульгарные слова употребленные в адрес жертвы, принуждение наблюдать за неприятными моральной сценами, демонстративное уничтожение вещей жертвы — все это эмоциональное насилие.

Такое насилие может иметь самые разные формы — от грубых и непродуманных оскорблений до достаточно хитрого и расчетливого внушения чувства неполноценности. Как бы человек не старался — угодить тирану невозможно. Он не ждёт изменений и никогда их не заметит. Его задача – внушить чувство ущербности, чтобы установить контроль над поступками и мыслями семьянина. Изо дня в день тиран внушает своему супругу мысль, что он не проживет и дня без своей второй половины, так как ни на что не способен.

Живя с домашним тираном, жертва постоянно сталкивается с психологическим влиянием, что обязательно отразится на ее жизни. Ситуация усугубляется тем, что подобное поведение жертвой часто воспринимается, как что-то нормальное, не выходящее за рамки допустимого.

Как вырваться из ада

Стоит отметить, что проблема оказания помощи семьям, где их члены страдают от домашнего психологического или физического террора, заключается в них самих. Как правило, у жертв нет желания выносить сор из избы, или же они попросту запуганы до такой степени, что бояться усугубить свое положение попытками спастись от кухонного бойца. Поэтому большинство из них предпочитают молча терпеть оскорбления и побои. Но чтобы исправить в корне ситуацию в доме и избавиться от агрессора, от жертвы потребуется собственная сила воли.

Начальник бердского отдела полиции Владимир Соколов рассказал «Курьер. Сред. Бердск» сегодня, 19 февраля, что бердчане каждый день обращаются в полицию с просьбой избавить их от семейного дебошира.

— С такой проблемой семьи сталкиваются часто. Сотрудники полиции выезжают на место происшествия, принимают заявление и собирают материалы дела. Но зачастую заявители отказываются от своих слов, мирятся либо через час после ссоры, либо на следующий день. В данном случае отец может обратиться к нам с заявлением. Участковый полиции, разумеется, проверит ситуацию в семье. Если дочь подтвердит, что подвергается уничижению и оскорблению, а может, и побоям, то в отношении ее мужа будут приняты меры. Во всяком случае, семья будет поставлена на учет, так как в ней живет семейный дебошир, — рассказал Владимир Васильевич.

Начальник полиции подчеркнул, что, если в семье наблюдается регулярное физическое или сексуальное насилие, то следует незамедлительно обращаться в полицию. Безусловно, у правоохранителей нет возможности вмешаться в семейные дела, однако они смогут предотвратить очевидное преступление.

Спираль насилия — вечная

Психологи советуют не пренебрегать возможностью поговорить о семейных неурядицах с друзьями и близкими. Вряд ли они смогут вмешаться в происходящее и решить проблему, но психологическая поддержка со стороны и возможность поделиться чувствами, выговориться помогает.

Важно понимать, что насилие в доме часто заканчивается весьма трагично, психологи советуют не скрывать преступления членов своей семьи. Ведь настоящая любовь не позволяет обидеть любимого и родного человека ни словом, ни делом. К тому же, из-за нездоровой психологической ситуации в доме страдают маленькие дети. Малыши живут в постоянном страхе, что в разгар очередного скандала папа может причинить боль маме или вовсе лишить ее жизни. Кроме того, дети копируют поведение своих родителей, впитывая семейную модель поведения с младых ногтей, а затем воспроизводя ее уже в своей семье.

Педагог-психолог бердского Центра социальной помощи семьи и детям «Юнона» Елизавета Малахова посоветовала всем женщинам, находящимся в состоянии гнета со стороны мужа, не откладывать решение уйти из семьи. Ведь в таких отношениях каждая минута жизни на счету.

-Статистика показывает, что в таких ситуациях нет варианта сохранения семьи: насилие идет по спирали. Как обычно происходит: жертву обижают, она дает отпор, обидчик просит прощение и вроде все становится хорошо. Потом этот круг повторяется снова. В психологии это называется треугольник Карпман, где преследователь, жертва и спаситель всегда рядом. Но из этой игры надо вырываться кардинальным образом. Лучший выход для женщины — собрать детей, вещи и уехать. Нужно обращаться к специалисту, искать психологическую поддержку, — порекомендовала Елизавета Петровна.

Опытный психолог подчеркнула, что временное улучшение приводит к очередному витку насилия, а его итог может быть плачевным, привести к серьезной травме жертвы и даже летальному исходу.

Но зачастую психологи наблюдают у жертвы домашнего насилия синдром созависимости, когда жертва не мыслит себя без такой жизни, уверена, что без обидчика пропадет, не сможет жить. Елизавета Малахова утверждает, что в подобных ситуациях необходима помощь специалиста, ведь самому трудно увидеть со стороны, что есть проблемы, которые нужно решать.

— Несомненно, дети страдают в такой нездоровой семейной обстановке. Если в семье есть конфликт, то страдают все члены семьи. На детях это может отразится в негативном поведение, может даже пострадать здоровье: развиться тики, энурез и прочие недуги. Тяжелые отношения родителей влияют на учебу, общение со сверстниками. Если домашняя модель поведения — агрессия, то от ребятишек, которые ее наблюдают, могут страдать и другие дети. Дети из таких семей в своей жизни добиваются всего только кулаками, — рассказала педагог-психолог «Юноны».

Стоит отметить, что в Новосибирске существует центр помощи женщинам, где они могут обрести кров. Специалисты бердской «Юноны» могут оказать психологическую помощь. Но в момент, когда ситуация кажется безвыходной, жертва домашнего насилия может обратиться за помощью по телефону доверия — 8-800-200-122.

Елизавета Малахова согласилась с тем, что кардинальный шаг ради избавления от тирании для женщины, прожившей бок о бок с человеком на протяжении многих лет, дастся тяжело. Но приложить усилия и освободиться от постоянного гнета и унижения со стороны мужа, ради счастья и здоровья своих детей, можно.